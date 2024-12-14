Сирийцы отдыхают на личном курорте Асада

Жители Сирии впервые смогли попасть на частный курорт бывшего президента Башара Асада. Территория расположена на севере Латакии. После падения режима экс-главы государства, местные жители попали на нее впервые.
«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто, подобного чему мы не видели за всю свою жизнь. <...> Сирийцы в течение очень долгого времени были лишены возможности делать все, что им нравится. Для меня это впервые», — делятся впечатлениями местные жители. Их мнение публикует издание Reuters.
По данным СМИ, на курорте расположена вилла с видом на Средиземное море, частный пляж, сады и дорожка для пешеходов. После падения режима Асада, курорт подвергся нападкам мародеров.
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