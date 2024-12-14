Сирийцы отдыхают на личном курорте Асада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комплекс включает виллу с видом на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и пешеходную дорожку
Комплекс включает виллу с видом на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и пешеходную дорожку Фото:

Жители Сирии впервые смогли попасть на частный курорт бывшего президента Башара Асада. Территория расположена на севере Латакии. После падения режима экс-главы государства, местные жители попали на нее впервые.

«Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто, подобного чему мы не видели за всю свою жизнь. <...> Сирийцы в течение очень долгого времени были лишены возможности делать все, что им нравится. Для меня это впервые», — делятся впечатлениями местные жители. Их мнение публикует издание Reuters. 

По данным СМИ, на курорте расположена вилла с видом на Средиземное море, частный пляж, сады и дорожка для пешеходов. После падения режима Асада, курорт подвергся нападкам мародеров. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Сирии впервые смогли попасть на частный курорт бывшего президента Башара Асада. Территория расположена на севере Латакии. После падения режима экс-главы государства, местные жители попали на нее впервые. «Я не могу поверить своим глазам, они построили нечто, подобного чему мы не видели за всю свою жизнь. <...> Сирийцы в течение очень долгого времени были лишены возможности делать все, что им нравится. Для меня это впервые», — делятся впечатлениями местные жители. Их мнение публикует издание Reuters.  По данным СМИ, на курорте расположена вилла с видом на Средиземное море, частный пляж, сады и дорожка для пешеходов. После падения режима Асада, курорт подвергся нападкам мародеров. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...