В районе проведения СВО ВС РФ уничтожили украинского майора Николая Дупешко, который координировал переподготовку офицеров ВСУ. Об этом рассказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.
«В зоне СВО ликвидирован начальник разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майор Николай Дупешко. Сообщается, что боевик был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии», — передает военкор в своем telegram-канале. Поддубный добавил, что майор был уничтожен в результате удара российского БПЛА в направлении Покровска.
Ранее сообщалось, что Николай Состин, барабанщик с псевдонимом Amorth, который воевал на стороне ВСУ, был убит в зоне специальной военной операции. 39-летний Состин скончался на Покровском направлении, где он находился с 29 октября текущего года, передает RT.
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