Ликвидирован майор ВСУ, отвечавший за переподготовку офицеров

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Дупешко ликвидировали в результате атаки БПЛА
Дупешко ликвидировали в результате атаки БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В районе проведения СВО ВС РФ уничтожили украинского майора Николая Дупешко, который координировал переподготовку офицеров ВСУ. Об этом рассказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

«В зоне СВО ликвидирован начальник разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майор Николай Дупешко. Сообщается, что боевик был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии», — передает военкор в своем telegram-канале. Поддубный добавил, что майор был уничтожен в результате удара российского БПЛА в направлении Покровска.

Ранее сообщалось, что Николай Состин, барабанщик с псевдонимом Amorth, который воевал на стороне ВСУ, был убит в зоне специальной военной операции. 39-летний Состин скончался на Покровском направлении, где он находился с 29 октября текущего года, передает RT.

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В районе проведения СВО ВС РФ уничтожили украинского майора Николая Дупешко, который координировал переподготовку офицеров ВСУ. Об этом рассказал военкор ВГТРК Евгений Поддубный. «В зоне СВО ликвидирован начальник разведки 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ майор Николай Дупешко. Сообщается, что боевик был участником программы переподготовки офицеров ВСУ по стандартам американской армии», — передает военкор в своем telegram-канале. Поддубный добавил, что майор был уничтожен в результате удара российского БПЛА в направлении Покровска. Ранее сообщалось, что Николай Состин, барабанщик с псевдонимом Amorth, который воевал на стороне ВСУ, был убит в зоне специальной военной операции. 39-летний Состин скончался на Покровском направлении, где он находился с 29 октября текущего года, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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