Уборка снега в Екатеринбурге провалена: резюме из восьми районов. Фото, видео

Екатеринбуржцы недовольны качеством уборки снега

15 декабря 2024 в 01:07 Размер текста - 17 +

Жалобы горожан на скользкие тротуары — одни из самых частых Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбург 13 декабря пережил мощный снегопад. После последнего подобного разгула стихии — в начале ноября — мэр Алексей Орлов оставил глав районов без премий и заявлял: они «проспали» осадки. Корреспонденты URA.RU 14 декабря проинспектировали все восемь районов города и, заручившись мнением горожан, убедились: есть поводы для новых санкций. Железнодорожный район: снежные кучи у вокзала, падающие курьеры Снежные кучи у ЖД-вокзала — одна из главных картинок дня Фото: Размик Закарян © URA.RU Местные жалуются на некачественную работу коммунальщиков, говорят, что двигаться по тротуарам просто опасно, а корреспондент URA.RU утром и днем 14 декабря заметил лишь несколько единиц спецтехники. Особенно недовольны горожане ситуацией возле ЖД-вокзала, где много неубранных куч снега. А на улице Третьего интернационала из-за некачественной уборки упали несколько курьеров. По слухам, недавно ставился вопрос об увольнении префекта Виталия Першина. Но мэр Алексей Орлов, якобы обещавший принять кадровое решение, видимо, передумал. Сам Першин, комментируя проблемы, дал понять, что после обеда уборку активизировали — в частности, на Бебелевском мосту и в направлении от «Карнавала» в сторону Пехотинцев. Ленинский: грязный снег, скользкие тротуары Улица Вайнера утром 14 декабря Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU Есть вопросы по уборке на набережной городского пруда и улице Вайнера — снег сваливали к скамейкам и на лестницы (людям страшно спускаться). А напротив «Пассажа» корреспондент видел, как на тротуарах из-за оставшейся наледи поскальзываются взрослые с детьми. На обочинах по улицам Фурманова и Большакова лежала оставшаяся после проезда техники коричневая каша. На улицах Малышева и 8 Марта более-менее прибрано. В районной управе сообщили, что по состоянию на утро вывезли больше 440 тонн снега. «На набережной и Вайнера работают подрядчики. Онуфриева, Волгоградская, Большакова, Фурманова прометены. По набережной: провели механизированную уборку, затем работают „ручники“ (дорабатывают). Все это складируется в кучи и по мере накопления вывозится. Половину КАМАЗа никто не возит. Так же и по Вайнера, но на Вайнера сегодня еще проверят дополнительно работу подрядчиков», — заверили чиновники. Кировский: заваленные снегом стоянки, буксующие машины На улице Луначарского водителям надо постараться, чтобы выехать с парковки и не забуксовать Фото: Диана Казакова © URA.RU Жители Кировского района пожаловались на несколько системных проблем: гололед на тротуарах и заваленные снегом парковки по краям проезжих частей. На перекрестке Луначарского-Азина одна из машин, выезжающая с обочины, даже забуксовала, потребовалась помощь других водителей. Такая же ситуация и на всей улице Гагарина. Спецтехника, очистив дорогу, оставляет снежные кучи на обочинах. Коммунальщики, говорят пешеходы, обычно счищают на тротуарах только верхний слой снега, обнажая лед, оставшийся от недавней оттепели. И провоцируя появление месива. «Нас, жителей города, будто совсем не уважают. Тротуары чистят ужасно», — пожаловалась корреспонденту URA.RU жительница «Городка чекистов». Академический: наледь и опасные лестницы Преображенский парк Фото: Илья Московец © URA.RU С этой зимы местные чиновники получили полномочия чистить от снега тротуары и остановки (а основные проезжие части по-прежнему прибирают Ленинский и Верх-Исетский районы). Пока получается не все. Местные жалуются на наледь (глава района Николай Смирнягин признает наличие неудобств и обещает исправить), местами лежат кучи снега (иногда люди сами берутся за лопаты), а ходить по лестнице в Преображенском парке реально опасно для здоровья. Небезопасно бывает передвигаться и возле поликлиники №3 — скользко, а возле ТЦ «Академический» дорожка хоть и была вычищена, горы снега лежат прямо посреди улицы. Орджоникидзевский: «сплошные сугробы», бардак на остановках На бульваре Культуры тротуары хоть и почищены от снега, но очень скользкие Фото: Сергей Бодров © URA.RU Жителям района не нравятся скользкие тротуары, бардак на остановках. «Везде одни сплошные сугробы. Не знаешь, куда поставить ногу. Глядишь, провалишься. Плохо чистят, а на отдаленных улицах [района] — и подавно! Там [просто] падаешь. Особенно плохо на остановках общественного транспорта. Вот на маршруте „Львенка“, [где остановка] на улице Полевой — вообще не подойти», — негодует местная жительница. Глава района Роман Кравченко заявил, что объехал территорию сегодня утром и срочно план на выходные поменял: «В нескольких местах увидел раздавленные [снежные] валы (образуются после прохода техники, их надо сразу убирать — прим. ред.), неубранные „радиусы“, остановочные комплексы и дороги третьей категории». К утру понедельника, надеется, все исправят. Чкаловский: кучи снега выросли даже под окнами районной управы Несмотря на интенсивную работу уличной техники, по тротуарам пройти трудно, а у обочин растут снежные горы (даже в шаге от администрации крупнейшего района). Появившиеся после уборки снежные валы горожане переступают с трудом. Они уверены, что для автомобилистов дороги убраны хорошо, а для пешеходов — не очень. Заметна работа техники в основном в центре района — на 8 Марта, Белинского и Академика Шварца. Октябрьский: от плохой уборки страдает даже полиция У администрации Октябрьского района обещают прибраться к утру 15 декабря Фото: Юлия Сычева © URA.RU Из Октябрьского района за сутки вывезли 13 тысяч тонн снега, однако нарекания к работе коммунальщиков остаются — местами рабочие просто прошли мимо. Не убрано даже возле районной администрации на Тверитина и отделения полиции на Народной воли. Чиновники объясняют: снег и наледь там из-за того, что техника просто не смогла проехать из-за припаркованных машин. Исправить обещают к утру 15 декабря (любопытно будет проверить). «Справились, я считаю. Надо просто дорабатывать точечно там, где поступают вот такие обращения [как от журналистов]. Это необходимо делать в постоянном режиме, нон-стоп. Будем везде усиливаться», — сказал глава района Игорь Костенко URA.RU. По его словам, мэр Орлов приказал префектам полностью почистить город к утру 16 декабря. Верх-Исетский: сугробы даже на тротуарах Местные жители констатируют: если для автомобилистов дороги расчищены (относительно) хорошо, то пешеходы вынуждены пробираться сквозь снежную кашу и преодолевать кучи. Например, на остановках по улице Татищева образовались сугробы, перемешанные со снежной кашей. А на обочине дороги по Металлургов образовались валы выше 20 сантиметров. По этой же причине сужена проезжая часть на улице Викулова. Но хуже всего ситуация на Заводской — там сугробы даже на тротуарах. По словам главы района Андрея Морозова, уборка в Верх-Исетском районе идет по графику, задействованы все рабочие и техника. «Естественно, днем уборка происходит менее интенсивно из-за организации движения: больше людей, больше транспорта. В основном в дневное время проводится прометание дорожных полотен» — объяснил Морозов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбург 13 декабря пережил мощный снегопад. После последнего подобного разгула стихии — в начале ноября — мэр Алексей Орлов оставил глав районов без премий и заявлял: они «проспали» осадки. Корреспонденты URA.RU 14 декабря проинспектировали все восемь районов города и, заручившись мнением горожан, убедились: есть поводы для новых санкций. Местные жалуются на некачественную работу коммунальщиков, говорят, что двигаться по тротуарам просто опасно, а корреспондент URA.RU утром и днем 14 декабря заметил лишь несколько единиц спецтехники. Особенно недовольны горожане ситуацией возле ЖД-вокзала, где много неубранных куч снега. А на улице Третьего интернационала из-за некачественной уборки упали несколько курьеров. По слухам, недавно ставился вопрос об увольнении префекта Виталия Першина. Но мэр Алексей Орлов, якобы обещавший принять кадровое решение, видимо, передумал. Сам Першин, комментируя проблемы, дал понять, что после обеда уборку активизировали — в частности, на Бебелевском мосту и в направлении от «Карнавала» в сторону Пехотинцев. Есть вопросы по уборке на набережной городского пруда и улице Вайнера — снег сваливали к скамейкам и на лестницы (людям страшно спускаться). А напротив «Пассажа» корреспондент видел, как на тротуарах из-за оставшейся наледи поскальзываются взрослые с детьми. На обочинах по улицам Фурманова и Большакова лежала оставшаяся после проезда техники коричневая каша. На улицах Малышева и 8 Марта более-менее прибрано. В районной управе сообщили, что по состоянию на утро вывезли больше 440 тонн снега. «На набережной и Вайнера работают подрядчики. Онуфриева, Волгоградская, Большакова, Фурманова прометены. По набережной: провели механизированную уборку, затем работают „ручники“ (дорабатывают). Все это складируется в кучи и по мере накопления вывозится. Половину КАМАЗа никто не возит. Так же и по Вайнера, но на Вайнера сегодня еще проверят дополнительно работу подрядчиков», — заверили чиновники. Жители Кировского района пожаловались на несколько системных проблем: гололед на тротуарах и заваленные снегом парковки по краям проезжих частей. На перекрестке Луначарского-Азина одна из машин, выезжающая с обочины, даже забуксовала, потребовалась помощь других водителей. Такая же ситуация и на всей улице Гагарина. Спецтехника, очистив дорогу, оставляет снежные кучи на обочинах. Коммунальщики, говорят пешеходы, обычно счищают на тротуарах только верхний слой снега, обнажая лед, оставшийся от недавней оттепели. И провоцируя появление месива. «Нас, жителей города, будто совсем не уважают. Тротуары чистят ужасно», — пожаловалась корреспонденту URA.RU жительница «Городка чекистов». С этой зимы местные чиновники получили полномочия чистить от снега тротуары и остановки (а основные проезжие части по-прежнему прибирают Ленинский и Верх-Исетский районы). Пока получается не все. Местные жалуются на наледь (глава района Николай Смирнягин признает наличие неудобств и обещает исправить), местами лежат кучи снега (иногда люди сами берутся за лопаты), а ходить по лестнице в Преображенском парке реально опасно для здоровья. Небезопасно бывает передвигаться и возле поликлиники №3 — скользко, а возле ТЦ «Академический» дорожка хоть и была вычищена, горы снега лежат прямо посреди улицы. Жителям района не нравятся скользкие тротуары, бардак на остановках. «Везде одни сплошные сугробы. Не знаешь, куда поставить ногу. Глядишь, провалишься. Плохо чистят, а на отдаленных улицах [района] — и подавно! Там [просто] падаешь. Особенно плохо на остановках общественного транспорта. Вот на маршруте „Львенка“, [где остановка] на улице Полевой — вообще не подойти», — негодует местная жительница. Глава района Роман Кравченко заявил, что объехал территорию сегодня утром и срочно план на выходные поменял: «В нескольких местах увидел раздавленные [снежные] валы (образуются после прохода техники, их надо сразу убирать — прим. ред.), неубранные „радиусы“, остановочные комплексы и дороги третьей категории». К утру понедельника, надеется, все исправят. Несмотря на интенсивную работу уличной техники, по тротуарам пройти трудно, а у обочин растут снежные горы (даже в шаге от администрации крупнейшего района). Появившиеся после уборки снежные валы горожане переступают с трудом. Они уверены, что для автомобилистов дороги убраны хорошо, а для пешеходов — не очень. Заметна работа техники в основном в центре района — на 8 Марта, Белинского и Академика Шварца. Из Октябрьского района за сутки вывезли 13 тысяч тонн снега, однако нарекания к работе коммунальщиков остаются — местами рабочие просто прошли мимо. Не убрано даже возле районной администрации на Тверитина и отделения полиции на Народной воли. Чиновники объясняют: снег и наледь там из-за того, что техника просто не смогла проехать из-за припаркованных машин. Исправить обещают к утру 15 декабря (любопытно будет проверить). «Справились, я считаю. Надо просто дорабатывать точечно там, где поступают вот такие обращения [как от журналистов]. Это необходимо делать в постоянном режиме, нон-стоп. Будем везде усиливаться», — сказал глава района Игорь Костенко URA.RU. По его словам, мэр Орлов приказал префектам полностью почистить город к утру 16 декабря. Местные жители констатируют: если для автомобилистов дороги расчищены (относительно) хорошо, то пешеходы вынуждены пробираться сквозь снежную кашу и преодолевать кучи. Например, на остановках по улице Татищева образовались сугробы, перемешанные со снежной кашей. А на обочине дороги по Металлургов образовались валы выше 20 сантиметров. По этой же причине сужена проезжая часть на улице Викулова. Но хуже всего ситуация на Заводской — там сугробы даже на тротуарах. По словам главы района Андрея Морозова, уборка в Верх-Исетском районе идет по графику, задействованы все рабочие и техника. «Естественно, днем уборка происходит менее интенсивно из-за организации движения: больше людей, больше транспорта. В основном в дневное время проводится прометание дорожных полотен» — объяснил Морозов.