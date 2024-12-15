Прогноз магнитных бурь на 16 декабря — чего ждать метеозависимым

Регулярно магнитные бури доставляют проблемы миллионам метеозависимых людей по всей планете. Лучше заранее знать, когда магнитосфера Земли начнет меняться. URA.RU публикует прогноз магнитной бури на понедельник, 16 декабря.
Прогноз магнитной бури на 16 декабря 2024 года
По данным ученых из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, вероятность магнитной бури в понедельник крайне мала. Эксперты оценивают магнитосферу как спокойную, а вероятность начала бури — всего в 5%. Шанс сильного геомагнитного шторма — всего 1%.
Когда ждать следующую магнитную бурю
В ближайшие дни магнитосфера Земли останется спокойной: до 18 декабря ученые оценивают силу геомагнитной активности в три балла по Кр-индексу. А вот 19 декабря магнитосфера станет возбужденной: по прогнозу специалистов, уровень геомагнитной активности поднимется до четырех баллов — это уже говорит о слабой магнитной буре, которую могут ощутить метеозависимые люди.
Кто в группе риска из-за магнитных бурь
Чаще всего на проблемы с самочувствием из-за магнитных бурь жалуются люди старше 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний, проблем с давлением и сердцем. Среди симптомов метеозависимые обычно указывают головную боль, проблемы с концентрацией внимания, повышенную усталость и проблемы со сном.
В случае, если магнитные бури регулярно мешают жить и вызывают дискомфорт, врачи советуют обратиться в больницу. Возможно, метеозависимость — лишь симптом невыявленного хронического заболевания.
Как перестать страдать от магнитных бурь
Если со здоровьем все в порядке, но геомагнитная активность продолжает вызывать дискомфорт — то стоит попробовать начать вести здоровый образ жизни. Это поможет укрепить организм, что поможет легче переносить любые внешние воздействия. Вот несколько советов:
- Во-первых, стоит наладить режим сна. Отдохнувший человек проще переносит магнитные бури.
- Также нужно насытить организм полезными веществами, витаминами и минералами. Для этого нужно разнообразно питаться, добавляя в рацион фрукты и овощи, а также не забывать пить много воды.
- Главное, что поможет улучшить самочувствие — регулярные занятия физической активностью. Не обязательно ходить в зал или часами гулять — даже короткие занятия и прогулки помогут почувствовать себя лучше.
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