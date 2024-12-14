14 декабря 2024
13 декабря 2024

В Екатеринбурге в жестком ДТП пострадали четыре человека. Фото

В Екатеринбурге произошло ДТП из-за женщины, не заметившей знак
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия обстрелов Белгорода (архивные фотографии, часть 1). Белгород, обстрел, скорая помощь, белгород
Скорая увезла четыре человека Фото:

В Екатеринбурге вечером 14 декабря на улице Металлургов произошло ДТП, в нем пострадали четыре человека. Женщина, которая спровоцировала аварию, нарушила требования дорожного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по улице Металлургов, нарушил требования дорожного знака. При совершении поворота налево допустил столкновение с транспортным средством Changan», — следует из сообщения. Четыре человека были госпитализированы.

Инспекторы ДПС выяснили, что отечественным автомобилем управляла 63-летняя женщина, ее стаж вождения — 28 лет. На данный момент правоохранители проводят проверку.

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В Екатеринбурге вечером 14 декабря на улице Металлургов произошло ДТП, в нем пострадали четыре человека. Женщина, которая спровоцировала аварию, нарушила требования дорожного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по улице Металлургов, нарушил требования дорожного знака. При совершении поворота налево допустил столкновение с транспортным средством Changan», — следует из сообщения. Четыре человека были госпитализированы. Инспекторы ДПС выяснили, что отечественным автомобилем управляла 63-летняя женщина, ее стаж вождения — 28 лет. На данный момент правоохранители проводят проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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