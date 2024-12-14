Происшествия ДТП В Екатеринбурге в жестком ДТП пострадали четыре человека. Фото В Екатеринбурге произошло ДТП из-за женщины, не заметившей знак 14 декабря 2024 в 23:10 Размер текста - 17 + Скорая увезла четыре человека Фото: стрингер © URA.RU В Екатеринбурге вечером 14 декабря на улице Металлургов произошло ДТП, в нем пострадали четыре человека. Женщина, которая спровоцировала аварию, нарушила требования дорожного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по улице Металлургов, нарушил требования дорожного знака. При совершении поворота налево допустил столкновение с транспортным средством Changan», — следует из сообщения. Четыре человека были госпитализированы. Инспекторы ДПС выяснили, что отечественным автомобилем управляла 63-летняя женщина, ее стаж вождения — 28 лет. На данный момент правоохранители проводят проверку. Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 14 декабря на улице Металлургов произошло ДТП, в нем пострадали четыре человека. Женщина, которая спровоцировала аварию, нарушила требования дорожного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области. «Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по улице Металлургов, нарушил требования дорожного знака. При совершении поворота налево допустил столкновение с транспортным средством Changan», — следует из сообщения. Четыре человека были госпитализированы. Инспекторы ДПС выяснили, что отечественным автомобилем управляла 63-летняя женщина, ее стаж вождения — 28 лет. На данный момент правоохранители проводят проверку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям