В Екатеринбурге вечером 14 декабря на улице Металлургов произошло ДТП, в нем пострадали четыре человека. Женщина, которая спровоцировала аварию, нарушила требования дорожного знака. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь по улице Металлургов, нарушил требования дорожного знака. При совершении поворота налево допустил столкновение с транспортным средством Changan», — следует из сообщения. Четыре человека были госпитализированы.
Инспекторы ДПС выяснили, что отечественным автомобилем управляла 63-летняя женщина, ее стаж вождения — 28 лет. На данный момент правоохранители проводят проверку.
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