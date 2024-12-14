Главу лиги Hardcore Анатолия Сульянова заподозрили в обмане бойцов СВО

Генпрокуратуру РФ попросили проверить действия главы лиги смешанных единоборств Hardcore Анатолия Сульянова, который, по словам руководителя общероссийского общественного движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, не доставил обещанную технику бойцам 810 бригады морской пехоты. Об этом сообщает News.ru.
«Сульянов обещал привезти в данную воинскую часть спонсорские машины, дроны и прочее необходимое на сравнительно большую сумму. Взамен же просил одного — записать видеообращение с благодарностью ему. Обращение было записано, но ничего собственник Hardcore Сульянов А. Ю. в 810-ю бригаду не только не привез, но и даже заблокировал все контакты военных», — говорится в сообщении.
По данным telegram-канала «Репортер Руденко V», Сульянов пообещал машины, БПЛА, коммутаторы, пульты и очки для дронов, провода и продовольствие. Но до бойцов доехали лишь чай, сахар, комплект очков и пульт.
В ответ в социальных сетях лиги Hardcore появилось сообщение о том, что последние несколько месяцев благотворительная деятельность лиги направлена в другое направление. Кроме того, Hardcore пообещал написать заявление от своего имени.
«У нас есть множество неопровержимых доказательств, в часть которых входят благодарности от наших героев, которые защищают страну на передовой. Последние несколько месяцев мы посвящали себя работе немного в ином направлении. А именно сотрудничали с благотворительными фондами, от которых получали грамоты и прочие поощрения. Заявление в ФСБ и во все уполномоченные инстанции действительно будет написано. Но только напишем его мы сами», — говорится в публикации промоушена.
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