14 декабря 2024

В Чечне открыли первую аптеку с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

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В Грозном откроют еще 15 аптек с раздельным обслуживанием
В Грозном откроют еще 15 аптек с раздельным обслуживанием Фото:

В Чечне открывается новая сеть аптек Darba Pharmacy с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, первое такое заведение уже заработало в Грозном.

«В ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, представляющих сеть Darba Pharmacy. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система», — заявил Кадыров.

Кроме того, он упомянул о мерах по борьбе с распространением поддельных лекарственных препаратов в республике. Ранее по его поручению была проведена проверка аптечных точек. Оказалось, что многие из них занимаются несертифицированной деятельностью.

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В Чечне открывается новая сеть аптек Darba Pharmacy с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, первое такое заведение уже заработало в Грозном. «В ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, представляющих сеть Darba Pharmacy. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система», — заявил Кадыров. Кроме того, он упомянул о мерах по борьбе с распространением поддельных лекарственных препаратов в республике. Ранее по его поручению была проведена проверка аптечных точек. Оказалось, что многие из них занимаются несертифицированной деятельностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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