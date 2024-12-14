В Чечне открыли первую аптеку с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

В Чечне открывается новая сеть аптек Darba Pharmacy с раздельным обслуживанием для мужчин и женщин. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, первое такое заведение уже заработало в Грозном.
«В ближайшее время в Грозном откроют еще 15 аптек, представляющих сеть Darba Pharmacy. Для клиентов предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин, а также собственная картотека и бонусная система», — заявил Кадыров.
Кроме того, он упомянул о мерах по борьбе с распространением поддельных лекарственных препаратов в республике. Ранее по его поручению была проведена проверка аптечных точек. Оказалось, что многие из них занимаются несертифицированной деятельностью.
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