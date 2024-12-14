Перелеты по маршруту Пермь — Красноярск собираются подлить на весь 2025 год. Об этом сообщил источник, близкий к аэропорту Большое Савино. Информацию подтвердила пресс-служба регионального минтранса.
«По результатам промежуточного анализа, загрузка судов составляет 60–70%, что говорит о востребованности направления до Красноярска. Правительство Прикамья заинтересовано в продолжении полетной программы в 2025 году. Сейчас идет отбор Федерального агентства воздушного транспорта, по результатам которого будет принято решение о возможности продления полетов», — со ссылкой на данные ведомства пишет Коммерсант-Прикамье».
Полетная программа из Перми до Красноярска стартовала в ноябре. Рейсы субсидируют из бюджетов двух регионов. По сведениям Росавиации, каждая из сторон компенсирует по 35% от стоимости билета. Вылеты из Красноярска осуществляются по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям. По маршруту курсируют самолеты Airbus A319, рассчитанные на 128 человек.
Ранее URA.RU писало, что прямые перелеты из Перми до Еревана и обратно будут доступны до осени следующего года. Минимум до октября программу продлил перевозчик «Ширак Авиа». А в самом начале декабря правительство РФ объявило о плане выделить 3,5 млрд рублей авиакомпаниям на осуществление перелетов для россиян в труднодоступные места по льготным билетам.
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