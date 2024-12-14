Newsweek опубликовал карту Третьей мировой войны

Предполагаемую карту Третьей мировой войны с участием России опубликовал американский журнал Newsweek. Согласно предсказанию, фронт пройдет на границе РФ и Финляндии.
«Северо-восточный фланг НАТО, который включает границу с Финляндией, может быть новым фронтом», — пишет издание. На карте фронт проходит по территории Финляндии, Прибалтике, Швеции и Польше.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил опасения по поводу возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он заявил, что при действующем президенте США Джо Байдене третья мировая война может начаться через три месяца.
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