14 декабря 2024

Newsweek опубликовал карту Третьей мировой войны

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Война пройдет по северо-западным границам РФ
Война пройдет по северо-западным границам РФ Фото:

Предполагаемую карту Третьей мировой войны с участием России опубликовал американский журнал Newsweek. Согласно предсказанию, фронт пройдет на границе РФ и Финляндии.

«Северо-восточный фланг НАТО, который включает границу с Финляндией, может быть новым фронтом», — пишет издание. На карте фронт проходит по территории Финляндии, Прибалтике, Швеции и Польше.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил опасения по поводу возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он заявил, что при действующем президенте США Джо Байдене третья мировая война может начаться через три месяца.

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Предполагаемую карту Третьей мировой войны с участием России опубликовал американский журнал Newsweek. Согласно предсказанию, фронт пройдет на границе РФ и Финляндии. «Северо-восточный фланг НАТО, который включает границу с Финляндией, может быть новым фронтом», — пишет издание. На карте фронт проходит по территории Финляндии, Прибалтике, Швеции и Польше. Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил опасения по поводу возможного военного конфликта глобального масштаба из-за действий нынешнего американского правительства. Он заявил, что при действующем президенте США Джо Байдене третья мировая война может начаться через три месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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