14 декабря 2024
13 декабря 2024

В ЯНАО возобновили движение на перекрытой из-за метели трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение транспорта открыли на трассе Лабытнанги - Харп
Движение транспорта открыли на трассе Лабытнанги - Харп Фото:

В ЯНАО сняли ограничения на проезд по трассе Лабытнанги — Харп, которое вводили из-за метели. Об этом сообщили в департаменте транспорта Ямала. 

«Открывается движение по дороге Лабытнанги — Харп», — рассказали в telegram-канале дептранса. Участок трассы с 6 по 34 километры был закрыт вечера 14 декабря. 

Ранее URA.RU сообщало, что из-за шквалистого ветра и метели в Лабытнанги, после закрытия трассы, развернули пункты обогрева для водителей. Также в круглосуточном формате в городе работает зал ожидания на железнодорожном вокзале. 

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В ЯНАО сняли ограничения на проезд по трассе Лабытнанги — Харп, которое вводили из-за метели. Об этом сообщили в департаменте транспорта Ямала.  «Открывается движение по дороге Лабытнанги — Харп», — рассказали в telegram-канале дептранса. Участок трассы с 6 по 34 километры был закрыт вечера 14 декабря.  Ранее URA.RU сообщало, что из-за шквалистого ветра и метели в Лабытнанги, после закрытия трассы, развернули пункты обогрева для водителей. Также в круглосуточном формате в городе работает зал ожидания на железнодорожном вокзале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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