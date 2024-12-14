В ЯНАО возобновили движение на перекрытой из-за метели трассе

Движение транспорта открыли на трассе Лабытнанги - Харп
В ЯНАО сняли ограничения на проезд по трассе Лабытнанги — Харп, которое вводили из-за метели. Об этом сообщили в департаменте транспорта Ямала.
«Открывается движение по дороге Лабытнанги — Харп», — рассказали в telegram-канале дептранса. Участок трассы с 6 по 34 километры был закрыт вечера 14 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за шквалистого ветра и метели в Лабытнанги, после закрытия трассы, развернули пункты обогрева для водителей. Также в круглосуточном формате в городе работает зал ожидания на железнодорожном вокзале.
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