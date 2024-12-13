13 декабря 2024

В городе ЯНАО развернуты пункты обогрева из-за шквалистого ветра и метели

© Служба новостей «URA.RU»
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На заметенных трассах работает техника
На заметенных трассах работает техника Фото:

Из-за закрытия автодороги между Лабытнанги и Харпом в поселке Харп и микрорайоне Обской развернуты пункты обогрева. Глава города Марина Трескова в соцсети сообщила, что погода не улучшается и есть риск закрытия еще одной автодороги.

«Погода не улучшается из-за сильного шквалистого ветра и метели. По моему поручению развернуты пункты обогрева в поселке Харп — начальная школа, в мкр. Обской — школа №5», — сообщила Трескова в telegram-канале. Также круглосуточно работает зал ожидания на железнодорожном вокзале в Лабытнанги.

Мэр подчеркнула, что остается вероятность перекрытия дороги в микрорайон Обской. Жителей, которые пользуются этой трассой, просят заблаговременно вернуться домой. В настоящее время на дорогах работает техника.

На Ямале 14 декабря из-за погоды было перекрыто две трассы. Утром была закрыта для движения автодорога Обская — Паюта, а вечером закрыли сообщение между Лабытнанги и Харпом.

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Из-за закрытия автодороги между Лабытнанги и Харпом в поселке Харп и микрорайоне Обской развернуты пункты обогрева. Глава города Марина Трескова в соцсети сообщила, что погода не улучшается и есть риск закрытия еще одной автодороги. «Погода не улучшается из-за сильного шквалистого ветра и метели. По моему поручению развернуты пункты обогрева в поселке Харп — начальная школа, в мкр. Обской — школа №5», — сообщила Трескова в telegram-канале. Также круглосуточно работает зал ожидания на железнодорожном вокзале в Лабытнанги. Мэр подчеркнула, что остается вероятность перекрытия дороги в микрорайон Обской. Жителей, которые пользуются этой трассой, просят заблаговременно вернуться домой. В настоящее время на дорогах работает техника. На Ямале 14 декабря из-за погоды было перекрыто две трассы. Утром была закрыта для движения автодорога Обская — Паюта, а вечером закрыли сообщение между Лабытнанги и Харпом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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