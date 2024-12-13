В городе ЯНАО развернуты пункты обогрева из-за шквалистого ветра и метели

Из-за закрытия автодороги между Лабытнанги и Харпом в поселке Харп и микрорайоне Обской развернуты пункты обогрева. Глава города Марина Трескова в соцсети сообщила, что погода не улучшается и есть риск закрытия еще одной автодороги.
«Погода не улучшается из-за сильного шквалистого ветра и метели. По моему поручению развернуты пункты обогрева в поселке Харп — начальная школа, в мкр. Обской — школа №5», — сообщила Трескова в telegram-канале. Также круглосуточно работает зал ожидания на железнодорожном вокзале в Лабытнанги.
Мэр подчеркнула, что остается вероятность перекрытия дороги в микрорайон Обской. Жителей, которые пользуются этой трассой, просят заблаговременно вернуться домой. В настоящее время на дорогах работает техника.
На Ямале 14 декабря из-за погоды было перекрыто две трассы. Утром была закрыта для движения автодорога Обская — Паюта, а вечером закрыли сообщение между Лабытнанги и Харпом.
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