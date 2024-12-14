14 декабря 2024

Женщина потеряла сознание в самолете, летевшем в Екатеринбург. Видео

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, боинг, пассажир, проход, салон самолета, пассажирский самолет, авиакомпания, самолет, авиакресла, борт самолета, авиаперевозки, пассажирское место, место в самолете
Плохое самочувствие женщины заметили рядом сидящие пассажиры Фото:

Во время полета рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи в Екатеринбург женщине стало плохо, она потеряла сознание. Бортпроводники пытались привести в чувства пассажирку. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Во время полета в самолете одна из пассажирок потеряла сознание. Стюардессы начали приводить пассажирку в сознание, позже подбежал парень, вероятно, с медицинским образованием. Через семь минут женщину удалось привести в чувство», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Бессознательное состояние женщины заметили пассажиры, которые сидели рядом. Позже она рассказала, что ей внезапно стало жарко. Раньше таких проблем у пассажирки не было.

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Во время полета рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи в Екатеринбург женщине стало плохо, она потеряла сознание. Бортпроводники пытались привести в чувства пассажирку. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Во время полета в самолете одна из пассажирок потеряла сознание. Стюардессы начали приводить пассажирку в сознание, позже подбежал парень, вероятно, с медицинским образованием. Через семь минут женщину удалось привести в чувство», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Бессознательное состояние женщины заметили пассажиры, которые сидели рядом. Позже она рассказала, что ей внезапно стало жарко. Раньше таких проблем у пассажирки не было.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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