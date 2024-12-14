Женщина потеряла сознание в самолете, летевшем в Екатеринбург. Видео

15 декабря 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

Плохое самочувствие женщины заметили рядом сидящие пассажиры Фото: Анна Майорова © URA.RU Во время полета рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи в Екатеринбург женщине стало плохо, она потеряла сознание. Бортпроводники пытались привести в чувства пассажирку. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Во время полета в самолете одна из пассажирок потеряла сознание. Стюардессы начали приводить пассажирку в сознание, позже подбежал парень, вероятно, с медицинским образованием. Через семь минут женщину удалось привести в чувство», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Бессознательное состояние женщины заметили пассажиры, которые сидели рядом. Позже она рассказала, что ей внезапно стало жарко. Раньше таких проблем у пассажирки не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время полета рейса авиакомпании «Аэрофлот» из Сочи в Екатеринбург женщине стало плохо, она потеряла сознание. Бортпроводники пытались привести в чувства пассажирку. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Во время полета в самолете одна из пассажирок потеряла сознание. Стюардессы начали приводить пассажирку в сознание, позже подбежал парень, вероятно, с медицинским образованием. Через семь минут женщину удалось привести в чувство», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Бессознательное состояние женщины заметили пассажиры, которые сидели рядом. Позже она рассказала, что ей внезапно стало жарко. Раньше таких проблем у пассажирки не было.