«Было указание, на русском — отказать»: украинские чиновники бросили в беде русскоязычных в Курахово

Кураховская администрация отказывала в гумпомощи русскоязычным жителям города
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В Курахово русскоязычные мирные жители не могут получить гумпомощь
В Курахово русскоязычные мирные жители не могут получить гумпомощь Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Во время активных боевых действий руководство Кураховской администрации отказывало в помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на русском языке. Об этом сообщила экс-сотрудница городского ведомства Алина.

«Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в [гуманитарной] помощи, ничего не выдавать», — заявила Алина РИА Новости. По ее словам, это происходило во время активных боевых действий. Соотвествующие указания она получала от начальства, когда работала в администрации города. 

Ранее сообщалось о поднятии флага России в Курахово. Знамя российские военные установили над городской администрацией.

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Во время активных боевых действий руководство Кураховской администрации отказывало в помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на русском языке. Об этом сообщила экс-сотрудница городского ведомства Алина. «Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в [гуманитарной] помощи, ничего не выдавать», — заявила Алина РИА Новости. По ее словам, это происходило во время активных боевых действий. Соотвествующие указания она получала от начальства, когда работала в администрации города.  Ранее сообщалось о поднятии флага России в Курахово. Знамя российские военные установили над городской администрацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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