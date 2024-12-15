«Было указание, на русском — отказать»: украинские чиновники бросили в беде русскоязычных в Курахово

Во время активных боевых действий руководство Кураховской администрации отказывало в помощи мирным жителям, которые оставляли заявления на русском языке. Об этом сообщила экс-сотрудница городского ведомства Алина.
«Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в [гуманитарной] помощи, ничего не выдавать», — заявила Алина РИА Новости. По ее словам, это происходило во время активных боевых действий. Соотвествующие указания она получала от начальства, когда работала в администрации города.
Ранее сообщалось о поднятии флага России в Курахово. Знамя российские военные установили над городской администрацией.
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