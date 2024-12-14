14 декабря 2024

Под Екатеринбургом Lada улетела в кювет на огромной скорости, есть погибший. Фото

В Свердловской области водитель Lada Granta погиб в ДТП, вылетев в кювет
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАИ причиной ДТП также считают не пристегнутый ремень (архивное фото)
В ГАИ причиной ДТП также считают не пристегнутый ремень (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на 26-м километре трассы Екатеринбург — Полевской 28-летний водитель Lada Granta потерял управление на большой скорости и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Свердловчанин за рулем скончался до приезда медиков, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

«28-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигался прямо со скоростью, превышающей безопасную для данных условий. Потеряв контроль над машиной, он съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из салона, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В ГАИ добавили, что предварительной причиной смертельного ДТП стало сильное превышение скорости и неиспользование ремня безопасности. Сотрудники полиции продолжают расследование обстоятельств происшествия. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния водителя в момент аварии.

Водитель Lada без пристегнутого ремня ехал на большой скорости
Водитель Lada без пристегнутого ремня ехал на большой скорости
Фото:
На место происшествия приехали экстренные службы
На место происшествия приехали экстренные службы
Фото:

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В Свердловской области на 26-м километре трассы Екатеринбург — Полевской 28-летний водитель Lada Granta потерял управление на большой скорости и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Свердловчанин за рулем скончался до приезда медиков, сообщили в региональной Госавтоинспекции. «28-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигался прямо со скоростью, превышающей безопасную для данных условий. Потеряв контроль над машиной, он съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из салона, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда медицинской помощи», — говорится в сообщении. В ГАИ добавили, что предварительной причиной смертельного ДТП стало сильное превышение скорости и неиспользование ремня безопасности. Сотрудники полиции продолжают расследование обстоятельств происшествия. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния водителя в момент аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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