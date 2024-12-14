В Свердловской области на 26-м километре трассы Екатеринбург — Полевской 28-летний водитель Lada Granta потерял управление на большой скорости и съехал в кювет, после чего машина перевернулась. Свердловчанин за рулем скончался до приезда медиков, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
«28-летний водитель автомобиля Lada Granta, двигался прямо со скоростью, превышающей безопасную для данных условий. Потеряв контроль над машиной, он съехал в правый кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель, который не был пристегнут ремнем безопасности, вылетел из салона, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте до приезда медицинской помощи», — говорится в сообщении.
В ГАИ добавили, что предварительной причиной смертельного ДТП стало сильное превышение скорости и неиспользование ремня безопасности. Сотрудники полиции продолжают расследование обстоятельств происшествия. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза для установления состояния водителя в момент аварии.
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