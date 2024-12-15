Новогодний розыгрыш «Столото»: когда пройдет, где смотреть, какой выигрыш

Восьмой по счету новогодний розыгрыш «Столото» пройдет 1 января 2025 года. Этот новогодний тираж станет особенным, поскольку приурочен к 30-летнему юбилею «Русского лото». На нем будет разыгрываться множество призов, включая три миллиарда рублей и 100 призов по одному миллиону рублей. Более подробно — в материале URA.RU.
Когда пройдет и где смотреть
Традиционный праздничный розыгрыш «Новогоднего миллиарда» от «Русского лото» состоится 1 января 2025 года в 15:30 по московскому времени в прямом эфире телеканала НТВ. Купить билеты можно будет до 11:00 этого дня.
Какой выигрыш
Главный приз составит один миллиард рублей. Всего будет разыграно более трех миллиардов рублей, включая не менее 100 призов по одному миллиону рублей и другие денежные подарки. Минимальный выигрыш — 150 рублей. Общая сумма разыгрываемых средств станет известна после завершения продажи билетов.
Выиграть в лотерею может любой, так как каждый билет имеет равные шансы, а результаты формируются случайно. Для увеличения шансов можно купить больше билетов. С вероятностью 60% главный приз достанется одному победителю, как это уже происходило в 2020, 2023 и 2024 годах. Однако также есть шанс, что приз разделят два победителя, как это было в 2022 году.
Где купить билеты
Билеты лотерей «Столото» продаются на официальном сайте, в приложении и в фирменных магазинах. Для покупки онлайн необходимо зарегистрироваться на сайте, заполнив форму с именем, электронной почтой, номером телефона и паролем. Изменить номер после регистрации будет уже невозможно.
Победители прошлых лет
2024 год
В прошлом году победителями стали семья Семеновых. Они выиграли один миллиард рублей. Семеновы планируют потратить часть выигрыша на покупку жилья в Тюмени, поддержку детей и здоровье. Светлана также рассматривает возможность открытия собственного логопедического кабинета.
2023 год
Победителем главного приза 2023 года стал Александр Земской из Нижнего Новгорода. На эту сумму он планировал погасить кредиты, приобрести новый автомобиль и часть средств направить на благотворительность.
2021 год
Летом 2021 года Анатолий Ким из Южно-Сахалинска выиграл более 500 миллионов рублей. Эти деньги он планировал отложить и вложить в благотворительность. Также часть средств он хочет потратить на путешествие, так как давно мечтал слетать во Францию и Италию.
2020 год
Миллиард рублей в 2020 году выиграла Надежда Бартош из Московской области. Тем самым она стала первым в истории лотереи человеком, который забрал такой большой приз. На выигранные деньги она хотела купить себе украшение.
В этом же году Анастасия Малюта из Москвы выиграла загородный дом. Однако получить приз она решила в денежном эквиваленте, чтобы вложить эти средства в саморазвитие и обучение иностранным языкам. Однако часть суммы она потратила на отдых на море с подругой.
2017 год
Осенью 2017 года пенсионерка Наталья Власова выиграла 506 миллионов рублей. На эти деньги она планировала решить жилищный вопрос, слетать отдохнуть и оплатить образование дочери, а также часть средств она хотела направить на благотворительность.
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