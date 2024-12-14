Власти Шадринска загоняют город в долги, которые нечем отдавать

Мэрия Шадринска (Курганская область) планирует в ближайшие три года взять в кредит 242 млн рублей по ставкам, которые превышают 20% годовых. Отдавать эти деньги нечем, поскольку бюджет города и так дефицитный. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации города.
«Начальник финансового отдела мэрии Шадринска предложила на комиссии в гордуме рассмотреть вопрос о включении в проект бюджета кредитов: 2025 год — 76 млн рублей, на 2026 год — 80 млн рублей и на 2027 год — 86 млн рублей. Она сказала, что дефицит бюджета необходимо покрывать за счет новых долгов. Однако чиновница не объяснила — где брать деньги на выплату процентов», — сообщил источник.
Раньше власти Шадринска брали кредиты, но процентная ставка по ним была невысокая. Сейчас ситуация в экономике поменялась, ставки доходят чуть не до 30% годовых, поэтому город может оказаться в «долговой яме» на годы вперед, подчеркнул источник.
Агентство направило запрос информации в администрацию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.
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