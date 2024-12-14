14 декабря 2024

Власти Шадринска загоняют город в долги, которые нечем отдавать

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мэрия планирует взять крупный кредит
Мэрия планирует взять крупный кредит Фото:

Мэрия Шадринска (Курганская область) планирует в ближайшие три года взять в кредит 242 млн рублей по ставкам, которые превышают 20% годовых. Отдавать эти деньги нечем, поскольку бюджет города и так дефицитный. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации города.

«Начальник финансового отдела мэрии Шадринска предложила на комиссии в гордуме рассмотреть вопрос о включении в проект бюджета кредитов: 2025 год — 76 млн рублей, на 2026 год — 80 млн рублей и на 2027 год — 86 млн рублей. Она сказала, что дефицит бюджета необходимо покрывать за счет новых долгов. Однако чиновница не объяснила — где брать деньги на выплату процентов», — сообщил источник.

Раньше власти Шадринска брали кредиты, но процентная ставка по ним была невысокая. Сейчас ситуация в экономике поменялась, ставки доходят чуть не до 30% годовых, поэтому город может оказаться в «долговой яме» на годы вперед, подчеркнул источник.

Агентство направило запрос информации в администрацию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Шадринска (Курганская область) планирует в ближайшие три года взять в кредит 242 млн рублей по ставкам, которые превышают 20% годовых. Отдавать эти деньги нечем, поскольку бюджет города и так дефицитный. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации города. «Начальник финансового отдела мэрии Шадринска предложила на комиссии в гордуме рассмотреть вопрос о включении в проект бюджета кредитов: 2025 год — 76 млн рублей, на 2026 год — 80 млн рублей и на 2027 год — 86 млн рублей. Она сказала, что дефицит бюджета необходимо покрывать за счет новых долгов. Однако чиновница не объяснила — где брать деньги на выплату процентов», — сообщил источник. Раньше власти Шадринска брали кредиты, но процентная ставка по ним была невысокая. Сейчас ситуация в экономике поменялась, ставки доходят чуть не до 30% годовых, поэтому город может оказаться в «долговой яме» на годы вперед, подчеркнул источник. Агентство направило запрос информации в администрацию Шадринска по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...