Baza: в Грозном прозвучали мощные взрывы

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В Грозном утром прозвучало несколько взрывов
В Грозном утром прозвучало несколько взрывов Фото:

Местные жители сообщают о взрывах в Грозном. Об этом пишет telegram-канал Baza.

«Жители Грозного сообщают о звуках взрывов», — говорится в сообщении. Отмечается, что первые хлопки раздались в 7:45 утра. С чем они связаны пока неизвестно.

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Местные жители сообщают о взрывах в Грозном. Об этом пишет telegram-канал Baza. «Жители Грозного сообщают о звуках взрывов», — говорится в сообщении. Отмечается, что первые хлопки раздались в 7:45 утра. С чем они связаны пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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