Baza: в Грозном прозвучали мощные взрывы

В Грозном утром прозвучало несколько взрывов
Местные жители сообщают о взрывах в Грозном. Об этом пишет telegram-канал Baza.
«Жители Грозного сообщают о звуках взрывов», — говорится в сообщении. Отмечается, что первые хлопки раздались в 7:45 утра. С чем они связаны пока неизвестно.
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