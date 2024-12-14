Здание пожарной каланчи в Перми могут передать в муниципальную собственность

Власти Перми и МЧС РФ ведут переговоры о передаче в муниципальную собственность исторического здания бывшей пожарной каланчи. Здание находится в Перми по улице Кубышева, 11 и является объектом культурного наследия.
«Городские власти и МЧС России обсуждают передачу пожарной каланчи из федеральной в муниципальную собственность. Работа в этом направлении ведется. МЧС не против», — со ссылкой на источник, близкий к городу, пишет «Коммерсант- Прикамье».
Ранее URA.RU рассказывало о том, что Ленинский районный суд Перми решил, что восстановлением исторического здания должно заняться МЧС. Спасатели заявляли, что собирались передать каланчу из федеральной в муниципальную собственность и готовились согласовывать с главком заключение договора безвозмездного пользования зданием между краевым управлением и театром «У Моста».
После того, как срок соглашения истек, стороны не успели продлить договор. Вмешалась прокуратура, которую заинтересовало бездоговорное использование федерального имущества. Через суд пермский театр наказали предупреждением. «У моста» освободил здание. Работы по реставрации оценили в 2,1 млн рублей, но они так и не были проведены.
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