Россиян предупредили о резком повышении цен на аренду в канун Нового года

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Аренда жилья в преддверии Нового года будет дороже обычного, предупредил Павел Баранов
Аренда жилья в преддверии Нового года будет дороже обычного, предупредил Павел Баранов Фото:

В преддверии Нового года цены на аренду квартир в крупных городах России значительно возрастут. В Москве, например, стоимость аренды в новогоднюю ночь в районе Садового кольца может достигать 10-12 тысяч рублей за сутки, что в два-три раза выше обычных тарифов. Об этом предупредил генеральный директор компании BestFlat24 Павел Баранов. 

«Цены поднимутся в два, а то и в три раза с 30 декабря по 3 января. За пределами Садового кольца тоже цены растут, но не так сильно — аренда квартиры на новогоднюю ночь за пределами Третьего транспортного кольца будет стоить около 5-6 тысяч рублей», — отметил Павел Баранов в разговоре с Life.ru.

Кроме Москвы, подобные тенденции наблюдаются и в других городах. Как отмечает специалист, в Екатеринбурге цена аренды в центре города на Новый год может достигать 5000 рублей за сутки, а в Санкт-Петербурге ожидается увеличение стоимости на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В Челябинске средняя стоимость аренды квартиры в новогодние праздники составит 3 700 рублей. Эксперты отмечают, что такое повышение цен связано с высоким спросом и ограниченным предложением на рынке аренды в праздничные дни.

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В преддверии Нового года цены на аренду квартир в крупных городах России значительно возрастут. В Москве, например, стоимость аренды в новогоднюю ночь в районе Садового кольца может достигать 10-12 тысяч рублей за сутки, что в два-три раза выше обычных тарифов. Об этом предупредил генеральный директор компании BestFlat24 Павел Баранов.  «Цены поднимутся в два, а то и в три раза с 30 декабря по 3 января. За пределами Садового кольца тоже цены растут, но не так сильно — аренда квартиры на новогоднюю ночь за пределами Третьего транспортного кольца будет стоить около 5-6 тысяч рублей», — отметил Павел Баранов в разговоре с Life.ru. Кроме Москвы, подобные тенденции наблюдаются и в других городах. Как отмечает специалист, в Екатеринбурге цена аренды в центре города на Новый год может достигать 5000 рублей за сутки, а в Санкт-Петербурге ожидается увеличение стоимости на 10-15% по сравнению с прошлым годом. В Челябинске средняя стоимость аренды квартиры в новогодние праздники составит 3 700 рублей. Эксперты отмечают, что такое повышение цен связано с высоким спросом и ограниченным предложением на рынке аренды в праздничные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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