Особенные новогодние подарки получат курганские дети с диабетом

Сотрудники курганского правительства вместе со специалистами депздрава начали закупать подарки с особенными вкусностями для детей с диабетом. Об этом рассказала замдиректора областного департамента соцполитики Ирина Кудрявцева.
«Представители правительства Курганской области закупают подарки на Новый год для детей с сахарным диабетом. Родители попросили, чтобы в наборах были „свои“ вкусности для таких ребятишек. Вместе со специалистами депздрава сейчас собираем отдельные подарки, которые принесут здоровье и радость детям», — сообщила Кудрявцева в прямом эфире на странице регионального ЦУР во «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что в Курганской области более 4300 семей с детьми — инвалидами получат дополнительные выплаты на ребенка перед Новым годом. Сумма выплаты составит — 10 тысяч рублей.
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