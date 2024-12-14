14 декабря 2024

Особенные новогодние подарки получат курганские дети с диабетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Полезные подарки получат дети-инвалиды
Полезные подарки получат дети-инвалиды Фото:

Сотрудники курганского правительства вместе со специалистами депздрава начали закупать подарки с особенными вкусностями для детей с диабетом. Об этом рассказала замдиректора областного департамента соцполитики Ирина Кудрявцева.

«Представители правительства Курганской области закупают подарки на Новый год для детей с сахарным диабетом. Родители попросили, чтобы в наборах были „свои“ вкусности для таких ребятишек. Вместе со специалистами депздрава сейчас собираем отдельные подарки, которые принесут здоровье и радость детям», — сообщила Кудрявцева в прямом эфире на странице регионального ЦУР во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что в Курганской области более 4300 семей с детьми — инвалидами получат дополнительные выплаты на ребенка перед Новым годом. Сумма выплаты составит — 10 тысяч рублей.

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Сотрудники курганского правительства вместе со специалистами депздрава начали закупать подарки с особенными вкусностями для детей с диабетом. Об этом рассказала замдиректора областного департамента соцполитики Ирина Кудрявцева. «Представители правительства Курганской области закупают подарки на Новый год для детей с сахарным диабетом. Родители попросили, чтобы в наборах были „свои“ вкусности для таких ребятишек. Вместе со специалистами депздрава сейчас собираем отдельные подарки, которые принесут здоровье и радость детям», — сообщила Кудрявцева в прямом эфире на странице регионального ЦУР во «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что в Курганской области более 4300 семей с детьми — инвалидами получат дополнительные выплаты на ребенка перед Новым годом. Сумма выплаты составит — 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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