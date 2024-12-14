Курганцев зовут доставлять посылки за 540 рублей в час

Горожан приглашают работать доставщиками посылок
Жителей Кургана приглашают на подработку развозить посылки. За один час работы курьерам обещают платить 540 рублей. Об этом говорится в описании вакансии.
«Подработка для курганцев: доставка посылок. Оплата — 540 рублей в час», — указано в объявлении на сайте «Avito».
Уточняется, что работодатель проводит обучение соискателей вакансии. Доставка посылок осуществляется на автомобиле, компенсируются расходы на мобильную связь и бензин, — сообщается в объявлении.
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