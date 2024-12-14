14 декабря 2024

Курганцев зовут доставлять посылки за 540 рублей в час

© Служба новостей «URA.RU»
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Горожан приглашают работать доставщиками посылок
Горожан приглашают работать доставщиками посылок Фото:

Жителей Кургана приглашают на подработку развозить посылки. За один час работы курьерам обещают платить 540 рублей. Об этом говорится в описании вакансии.

«Подработка для курганцев: доставка посылок. Оплата — 540 рублей в час», — указано в объявлении на сайте «Avito».

Уточняется, что работодатель проводит обучение соискателей вакансии. Доставка посылок осуществляется на автомобиле, компенсируются расходы на мобильную связь и бензин, — сообщается в объявлении.

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Жителей Кургана приглашают на подработку развозить посылки. За один час работы курьерам обещают платить 540 рублей. Об этом говорится в описании вакансии. «Подработка для курганцев: доставка посылок. Оплата — 540 рублей в час», — указано в объявлении на сайте «Avito». Уточняется, что работодатель проводит обучение соискателей вакансии. Доставка посылок осуществляется на автомобиле, компенсируются расходы на мобильную связь и бензин, — сообщается в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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