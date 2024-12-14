Глава Челябинска Алексей Лошкин после жалобы жительницы дал поручение провести уличное освещение на улице Худякова. На этом квартальном проезде никогда не было света. Об этом мэр сообщил в социальных сетях.
«Вот такую фотографию получил от своей подписчицы — это внутриквартальный проезд на улице Худякова, который ведет к жилым домам и детскому саду, и на нем никогда не было уличного освещения. Дал поручение решить эту проблему», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Глава отметил, что инженеры «ЭВИС» нашли возможность установки двух опор освещения. Для подключения их к общей системе нужно дополнительно проложить порядка 400 метров электрического кабеля. В ближайшее время эти работы будут проведены.
Лошкин заявил, что к сожалению, таких примеров в Челябинске не мало. Уличное освещение — это основа безопасности и комфорта жителей. Мэрия будем составлять карту проблемных мест в городе и исправлять такие ситуации.
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