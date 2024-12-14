14 декабря 2024

Мэр Лошкин даст свет самой темной улице Челябинска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей на объезде города. Челябинск, лошкин алексей
Освещение улицы Худякова глава Челябинска взял на личный контроль Фото:

Глава Челябинска Алексей Лошкин после жалобы жительницы дал поручение провести уличное освещение на улице Худякова. На этом квартальном проезде никогда не было света. Об этом мэр сообщил в социальных сетях.

«Вот такую фотографию получил от своей подписчицы — это внутриквартальный проезд на улице Худякова, который ведет к жилым домам и детскому саду, и на нем никогда не было уличного освещения. Дал поручение решить эту проблему», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Глава отметил, что инженеры «ЭВИС» нашли возможность установки двух опор освещения. Для подключения их к общей системе нужно дополнительно проложить порядка 400 метров электрического кабеля. В ближайшее время эти работы будут проведены.

Лошкин заявил, что к сожалению, таких примеров в Челябинске не мало. Уличное освещение — это основа безопасности и комфорта жителей. Мэрия будем составлять карту проблемных мест в городе и исправлять такие ситуации.

Читательница пожаловалась мэру на одну из самых неосвещенных улиц Челябинска
Читательница пожаловалась мэру на одну из самых неосвещенных улиц Челябинска
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Глава Челябинска Алексей Лошкин после жалобы жительницы дал поручение провести уличное освещение на улице Худякова. На этом квартальном проезде никогда не было света. Об этом мэр сообщил в социальных сетях. «Вот такую фотографию получил от своей подписчицы — это внутриквартальный проезд на улице Худякова, который ведет к жилым домам и детскому саду, и на нем никогда не было уличного освещения. Дал поручение решить эту проблему», — написал Лошкин в своем telegram-канале. Глава отметил, что инженеры «ЭВИС» нашли возможность установки двух опор освещения. Для подключения их к общей системе нужно дополнительно проложить порядка 400 метров электрического кабеля. В ближайшее время эти работы будут проведены. Лошкин заявил, что к сожалению, таких примеров в Челябинске не мало. Уличное освещение — это основа безопасности и комфорта жителей. Мэрия будем составлять карту проблемных мест в городе и исправлять такие ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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