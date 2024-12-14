Освещение улицы Худякова глава Челябинска взял на личный контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин после жалобы жительницы дал поручение провести уличное освещение на улице Худякова. На этом квартальном проезде никогда не было света. Об этом мэр сообщил в социальных сетях.

«Вот такую фотографию получил от своей подписчицы — это внутриквартальный проезд на улице Худякова, который ведет к жилым домам и детскому саду, и на нем никогда не было уличного освещения. Дал поручение решить эту проблему», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Глава отметил, что инженеры «ЭВИС» нашли возможность установки двух опор освещения. Для подключения их к общей системе нужно дополнительно проложить порядка 400 метров электрического кабеля. В ближайшее время эти работы будут проведены.

Лошкин заявил, что к сожалению, таких примеров в Челябинске не мало. Уличное освещение — это основа безопасности и комфорта жителей. Мэрия будем составлять карту проблемных мест в городе и исправлять такие ситуации.

Читательница пожаловалась мэру на одну из самых неосвещенных улиц Челябинска telegram-канал Алексея Лошкина Фото: