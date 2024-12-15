Названа предварительная причина крушения танкеров в Керчи

Причиной крушения танкеров в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа
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Виды города. Пермь, река кама, самоходка, речной танкер
Ошибка экипажа могла стать причиной крушения двух судов (архивное фото) Фото:

Одной из причин крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа в сложных погодных условиях. Во время аварии один из поврежденных танкеров сел на мель, другой находится в дрейфе, пишет «Интерфакс».

«Экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено», — рассказали в службах морского поиска и спасения. Доклад передает «Интерфакс».

Отмечается, что на борту судов могло умещаться до восьми тысяч тонн нефтепродуктов. На данный момент существует угроза разлива в пролив, а на воде уже виднеется характерная пленка. По предварительным данным, среди сотрудников танкеров пострадавших нет.

Ранее МЧС выпускали доклад, что сейчас происходит с танкерами. В районе ЧП шквалистый ветер и сильные волны.

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Одной из причин крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа в сложных погодных условиях. Во время аварии один из поврежденных танкеров сел на мель, другой находится в дрейфе, пишет «Интерфакс». «Экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено», — рассказали в службах морского поиска и спасения. Доклад передает «Интерфакс». Отмечается, что на борту судов могло умещаться до восьми тысяч тонн нефтепродуктов. На данный момент существует угроза разлива в пролив, а на воде уже виднеется характерная пленка. По предварительным данным, среди сотрудников танкеров пострадавших нет. Ранее МЧС выпускали доклад, что сейчас происходит с танкерами. В районе ЧП шквалистый ветер и сильные волны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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