Происшествия Названа предварительная причина крушения танкеров в Керчи Причиной крушения танкеров в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа 15 декабря 2024 в 16:10 Размер текста - 17 + Ошибка экипажа могла стать причиной крушения двух судов (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Одной из причин крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа в сложных погодных условиях. Во время аварии один из поврежденных танкеров сел на мель, другой находится в дрейфе, пишет «Интерфакс». «Экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено», — рассказали в службах морского поиска и спасения. Доклад передает «Интерфакс». Отмечается, что на борту судов могло умещаться до восьми тысяч тонн нефтепродуктов. На данный момент существует угроза разлива в пролив, а на воде уже виднеется характерная пленка. По предварительным данным, среди сотрудников танкеров пострадавших нет. Ранее МЧС выпускали доклад, что сейчас происходит с танкерами. В районе ЧП шквалистый ветер и сильные волны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Одной из причин крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа в сложных погодных условиях. Во время аварии один из поврежденных танкеров сел на мель, другой находится в дрейфе, пишет «Интерфакс». «Экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено», — рассказали в службах морского поиска и спасения. Доклад передает «Интерфакс». Отмечается, что на борту судов могло умещаться до восьми тысяч тонн нефтепродуктов. На данный момент существует угроза разлива в пролив, а на воде уже виднеется характерная пленка. По предварительным данным, среди сотрудников танкеров пострадавших нет. Ранее МЧС выпускали доклад, что сейчас происходит с танкерами. В районе ЧП шквалистый ветер и сильные волны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям