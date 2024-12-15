Названа предварительная причина крушения танкеров в Керчи

Одной из причин крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе могла стать ошибка экипажа в сложных погодных условиях. Во время аварии один из поврежденных танкеров сел на мель, другой находится в дрейфе, пишет «Интерфакс».
«Экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном. В результате одно судно получило критические повреждения носовой части, другое также серьезно повреждено», — рассказали в службах морского поиска и спасения. Доклад передает «Интерфакс».
Отмечается, что на борту судов могло умещаться до восьми тысяч тонн нефтепродуктов. На данный момент существует угроза разлива в пролив, а на воде уже виднеется характерная пленка. По предварительным данным, среди сотрудников танкеров пострадавших нет.
Ранее МЧС выпускали доклад, что сейчас происходит с танкерами. В районе ЧП шквалистый ветер и сильные волны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.