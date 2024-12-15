МЧС уточнило информацию по терпящим бедствие суднам в Керченском проливе

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Оба танкера терпят бедствие (архивно фото) Фото:

Один из терпящих бедствие танкеров «Волгонефть 212» в Керченском проливе сел на мель, а «Волгонефть 239» лег в дрейф. Об этом сообщили в МЧС.

«Танкер „Волгонефть 212“ получил повреждения и сел на мель… „Волгонефть 239“ после полученных повреждений лег в дрейф», — сообщили в МЧС. Доклад опубликован в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее стало известно, что «Волгонефть 212» терпит бедствие возле Керченского пролива. Как отмечается, трагедия происходит в восьми километрах от берега. Второй танкер получил повреждения из-за шторма и также терпит бедствие.

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Один из терпящих бедствие танкеров «Волгонефть 212» в Керченском проливе сел на мель, а «Волгонефть 239» лег в дрейф. Об этом сообщили в МЧС. «Танкер „Волгонефть 212“ получил повреждения и сел на мель… „Волгонефть 239“ после полученных повреждений лег в дрейф», — сообщили в МЧС. Доклад опубликован в официальном telegram-канале ведомства. Ранее стало известно, что «Волгонефть 212» терпит бедствие возле Керченского пролива. Как отмечается, трагедия происходит в восьми километрах от берега. Второй танкер получил повреждения из-за шторма и также терпит бедствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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