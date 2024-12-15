МЧС уточнило информацию по терпящим бедствие суднам в Керченском проливе

Один из терпящих бедствие танкеров «Волгонефть 212» в Керченском проливе сел на мель, а «Волгонефть 239» лег в дрейф. Об этом сообщили в МЧС.
«Танкер „Волгонефть 212“ получил повреждения и сел на мель… „Волгонефть 239“ после полученных повреждений лег в дрейф», — сообщили в МЧС. Доклад опубликован в официальном
Ранее стало известно, что «Волгонефть 212» терпит бедствие возле Керченского пролива. Как отмечается, трагедия происходит в восьми километрах от берега. Второй танкер получил повреждения из-за шторма и также терпит бедствие.
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