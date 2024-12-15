Происшествия Один человек погиб в результате разлома танкера «Волгонефть 212» пополам 15 декабря 2024 в 16:11 Размер текста - 17 + С одного танкера уже спасли экипаж (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Появилась информация о первом погибшем в результате ЧП на танкере «Волгонефть 212». Об этом пишет telegram-канал Baza. «По предварительным данным один из них погиб — признаков жизни он не подает», — говорится в публикации. Отмечается, что с танкера уже достали 13 моряков. Спасатели приступили к спасению людей с другого судна. В районе затопления танкеров шквалистый ветер и сильные волны. Последние разрубили «Волгонефть 212» пополам. Существует версия, что ЧП произошло из-за ошибки экипажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Появилась информация о первом погибшем в результате ЧП на танкере «Волгонефть 212». Об этом пишет telegram-канал Baza. «По предварительным данным один из них погиб — признаков жизни он не подает», — говорится в публикации. Отмечается, что с танкера уже достали 13 моряков. Спасатели приступили к спасению людей с другого судна. В районе затопления танкеров шквалистый ветер и сильные волны. Последние разрубили «Волгонефть 212» пополам. Существует версия, что ЧП произошло из-за ошибки экипажа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям