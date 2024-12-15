Один человек погиб в результате разлома танкера «Волгонефть 212» пополам

Появилась информация о первом погибшем в результате ЧП на танкере «Волгонефть 212». Об этом пишет telegram-канал Baza.
«По предварительным данным один из них погиб — признаков жизни он не подает», — говорится в публикации. Отмечается, что с танкера уже достали 13 моряков. Спасатели приступили к спасению людей с другого судна.
В районе затопления танкеров шквалистый ветер и сильные волны. Последние разрубили «Волгонефть 212» пополам. Существует версия, что ЧП произошло из-за ошибки экипажа.
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