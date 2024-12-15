Один человек погиб в результате разлома танкера «Волгонефть 212» пополам

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Комиссия ЦИК в Сабетте. Сабетта, танкер
С одного танкера уже спасли экипаж (архивное фото) Фото:

Появилась информация о первом погибшем в результате ЧП на танкере «Волгонефть 212». Об этом пишет telegram-канал Baza.

«По предварительным данным один из них погиб — признаков жизни он не подает», — говорится в публикации. Отмечается, что с танкера уже достали 13 моряков. Спасатели приступили к спасению людей с другого судна.

В районе затопления танкеров шквалистый ветер и сильные волны. Последние разрубили «Волгонефть 212» пополам. Существует версия, что ЧП произошло из-за ошибки экипажа.

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Появилась информация о первом погибшем в результате ЧП на танкере «Волгонефть 212». Об этом пишет telegram-канал Baza. «По предварительным данным один из них погиб — признаков жизни он не подает», — говорится в публикации. Отмечается, что с танкера уже достали 13 моряков. Спасатели приступили к спасению людей с другого судна. В районе затопления танкеров шквалистый ветер и сильные волны. Последние разрубили «Волгонефть 212» пополам. Существует версия, что ЧП произошло из-за ошибки экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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