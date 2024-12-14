14 декабря 2024

Владелец затонувших пермских танкеров выехал к месту ЧП в Керченском проливе

© Служба новостей «URA.RU»
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Танкер перевозил мазут
Танкер перевозил мазут Фото:
новость из сюжета
Два танкера с нефтью и мазутом тонут около Керчи, на борту есть люди

Гендиректор пермской компании «Кама Шиппинг» и владелец танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» Константин Сельков выехал к месту крушения судов.

«Еду к месту крушения. Ничего не могу сказать. Пока без комментариев», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Селькова.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два судна с мазутом. Оба танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг»За 2023 год долг организации составил 14 млн рублей. Кроме того, у нее отсутствует собственный капитал, что подтверждает убыточность.

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Гендиректор пермской компании «Кама Шиппинг» и владелец танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» Константин Сельков выехал к месту крушения судов. «Еду к месту крушения. Ничего не могу сказать. Пока без комментариев», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Селькова. Ранее URA.RU рассказывало о том, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два судна с мазутом. Оба танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг». За 2023 год долг организации составил 14 млн рублей. Кроме того, у нее отсутствует собственный капитал, что подтверждает убыточность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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