Владелец затонувших пермских танкеров выехал к месту ЧП в Керченском проливе

Гендиректор пермской компании «Кама Шиппинг» и владелец танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» Константин Сельков выехал к месту крушения судов.
«Еду к месту крушения. Ничего не могу сказать. Пока без комментариев», — сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Селькова.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что 15 декабря в Керченском проливе потерпели бедствие два судна с мазутом. Оба танкера «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» принадлежат убыточной пермской компании ООО «Кама Шиппинг». За 2023 год долг организации составил 14 млн рублей. Кроме того, у нее отсутствует собственный капитал, что подтверждает убыточность.
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