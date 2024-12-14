14 декабря 2024

«Трактор» продал нападающего Шарова китайскому клубу «Куньлунь РС»

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Хоккейный матч Трактор - Динамо. Челябинск, голкипер, хк динамо, вратарь, атака, опасный момент, хк трактор, хоккей
До дедлайна в КХЛ остается совсем немного времени Фото:

Форвард Александр Шаров пополнил состав китайской команды, а челябинский «Трактор» получил взамен денежную компенсацию. Об этом сообщил генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков.

«Первая часть чемпионата показала, что команде для решения высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определенный ресурс. Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в „Куньлунь РС“», — приводит пресс-служба клуба заявление Волкова. Он добавил, что до дедлайна в КХЛ остается немного времени, поэтому его нужно использовать максимально продуктивно.

В ХК «Трактор» форварду пожелали успехов в дальнейшей карьере и поблагодарили за отличную работу. Шаров — воспитанник хоккейной школы имени С. Макарова и СДЮСШОР «Трактор». С 2012 по 2015 год выступал за «Белых медведей», в МХЛ провел 170 матчей и забросил 56 шайб. В КХЛ дебютировал 27 ноября 2015 года в матче против «Витязя». С 2021 по 2023 годы нападающий выступал за хабаровский «Амур». Летом 2023 года челябинец вернулся в родной клуб.

По данным источника URA.RU, ХК «Трактор» уже приобрел двух новых игроков, чтобы усилить команду. В ближайшее время их представят общественности и они включаться в битву за кубок КХЛ.

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Форвард Александр Шаров пополнил состав китайской команды, а челябинский «Трактор» получил взамен денежную компенсацию. Об этом сообщил генеральный менеджер ХК «Трактор» Алексей Волков. «Первая часть чемпионата показала, что команде для решения высоких задач требуется усиление — новые подписания, под которые нужен определенный ресурс. Это и есть основные причины обмена Александра Шарова в „Куньлунь РС“», — приводит пресс-служба клуба заявление Волкова. Он добавил, что до дедлайна в КХЛ остается немного времени, поэтому его нужно использовать максимально продуктивно. В ХК «Трактор» форварду пожелали успехов в дальнейшей карьере и поблагодарили за отличную работу. Шаров — воспитанник хоккейной школы имени С. Макарова и СДЮСШОР «Трактор». С 2012 по 2015 год выступал за «Белых медведей», в МХЛ провел 170 матчей и забросил 56 шайб. В КХЛ дебютировал 27 ноября 2015 года в матче против «Витязя». С 2021 по 2023 годы нападающий выступал за хабаровский «Амур». Летом 2023 года челябинец вернулся в родной клуб. По данным источника URA.RU, ХК «Трактор» уже приобрел двух новых игроков, чтобы усилить команду. В ближайшее время их представят общественности и они включаться в битву за кубок КХЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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