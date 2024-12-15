В Керчи в результате крушения танкеров погиб человек: список выживших, комментарий очевидца

В Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Один человек погиб. Экстренные службы на месте занимаются ликвидацией разлива нефтепродуктов и расследованием причин крушения. Подробнее в материале URA.RU.
Что произошло с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239»
По информации Shot, экипаж танкера «Волгонефть 212» отправил сигнал бедствия примерно через час после крушения. Сигнал поступил около девяти утра. Вскоре также началась спасательная операция членов экипажа «Волгонефти 239». Всего на «Волгонефти 212» было 13 человек, один погиб, 12 госпитализированы.
Оба танкера находились в восьми километрах от берега. «Волгонефть 212» перевозил 4,2 тысячи тонн мазута и получил повреждение носовой части, в то время как «Волгонефть 239» сел на мель с 14 членами экипажа на борту. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Спасение осложняет сильная облачность и высокие волны.
Гендиректор компании «Кама Шиппинг» и владелец танкера «Волгонефть-212» Константин Сельков выехал на место крушения судна. Это судно направлялось в порт «Кавказ», как сообщает «Фонтанка».
Кто выжил, а кто пропал без вести
Очевидцы сообщают, что спасательная операция началась сразу после крушения. Вертолет МЧС смог эвакуировать семь человек с борта танкера «Волгонефть 212», в то время как еще шести морякам удалось спастись с помощью буксиров. Спасение было осложнено штормовыми условиями, и люди были вынуждены прыгать в холодную воду для того, чтобы выжить.
По данным экстренных служб, судьба четырех человек остается неопределенной. Они, возможно, находились в машинном отделении или трюме в момент крушения и на данный момент не обнаружены.
Как проходило крушение
По словам очевидца, «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» начали «ломаться пополам» из-за ударов волн. Он отметил, что первое судно полностью ушло под воду, в то время как второе, получив повреждения, село на мель. Он добавил, что бак танкера «Волгонефть 212» оторвался вместе с кормой.
Разлив нефтепродуктов и последствия крушения
Согласно информации от Росморречфлота, в результате аварии произошел разлив нефтепродуктов. Для ликвидации последствий разлива были направлены буксиры и вертолеты, а также задействованы экстренные службы и специалисты по охране окружающей среды. Для контроля ситуации был организован оперативный штаб, сосредоточенный на ликвидации разлива нефтепродуктов и помощи оставшимся в море морякам.
Следствие и уголовные дела
В связи с крушением двух танкеров в Крыму было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова подтвердила, что следствие будет оценивать действия экипажа в условиях шторма, а также состояние и обслуживание судов.
Согласно предварительным данным, на борту «Волгонефть 212» находились 13 человек, один из которых погиб. На борту «Волгонефть 239» находились 14 моряков.
После гибели члена экипажа «Волгонефти 212» следствие изменило квалификацию дела на более серьезную. Теперь это расследуется как нарушение правил безопасности, приведшее к смерти человека по неосторожности, сообщили в СК по Крыму и Севастополю.
Список членов экипажа «Волгонефть 212»
«РЕН ТВ» публикует список моряков, находившихся на борту «Волгонефть 212»:
- Леонид В . — капитан;
- Владислав А. — старший помощник капитана;
- Юлия Б. — повар;
- Алексей Т. — старший механик;
- Роман Г. — второй механик;
- Владимир М. — электромеханик;
- Алена Г. — матрос;
- Александр М. — матрос;
- Денис С . — матрос;
- Алексей А. — старший матрос;
- Роман К . — моторист;
- Сергей Г. — моторист;
- Данил С . — моторист.
На борту танкера «Волгонефть 212» находились пожилые люди. Им было тяжело спастись из-за сильного шторма. Об этом газете «Известия» сообщил очевидец.
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