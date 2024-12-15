TD: новый французский премьер угрозами заставил Макрона назначить его премьером

Назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру был готов лишить поддержки центристскую фракцию президента Эммануэля Макрона в парламенте, если бы последний не согласился на его назначение премьером. Данной информацией поделился сам Байру.
«Если это не буду я, это будет без меня», — передает слова Байру издание Tribune Dimanche. Он добавил, что кандидатура министра обороны Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра была неприемлема.
Макрон в итоге был вынужден назначить Байру. Новый премьер осознает сложности, стоящие перед его правительством, и намерен наладить взаимодействие с различными политическими партиями. Байру, известный своей проевропейской позицией, заменил на этом посту Мишеля Барнье, который пробыл на должности всего три месяца, передает RT. Байру считается близким к Макрону и поддерживает его во внешней политике.
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