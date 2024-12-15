TD: новый французский премьер угрозами заставил Макрона назначить его премьером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Макрон был вынужден назначить Байру премьер-министром страны
Макрон был вынужден назначить Байру премьер-министром страны Фото:

Назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру был готов лишить поддержки центристскую фракцию президента Эммануэля Макрона в парламенте, если бы последний не согласился на его назначение премьером. Данной информацией поделился сам Байру.

«Если это не буду я, это будет без меня», — передает слова Байру издание Tribune Dimanche. Он добавил, что кандидатура министра обороны Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра была неприемлема.

Макрон в итоге был вынужден назначить Байру. Новый премьер осознает сложности, стоящие перед его правительством, и намерен наладить взаимодействие с различными политическими партиями. Байру, известный своей проевропейской позицией, заменил на этом посту Мишеля Барнье, который пробыл на должности всего три месяца, передает RT. Байру считается близким к Макрону и поддерживает его во внешней политике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Назначенный премьер-министром Франции Франсуа Байру был готов лишить поддержки центристскую фракцию президента Эммануэля Макрона в парламенте, если бы последний не согласился на его назначение премьером. Данной информацией поделился сам Байру. «Если это не буду я, это будет без меня», — передает слова Байру издание Tribune Dimanche. Он добавил, что кандидатура министра обороны Себастьяна Лекорню на должность премьер-министра была неприемлема. Макрон в итоге был вынужден назначить Байру. Новый премьер осознает сложности, стоящие перед его правительством, и намерен наладить взаимодействие с различными политическими партиями. Байру, известный своей проевропейской позицией, заменил на этом посту Мишеля Барнье, который пробыл на должности всего три месяца, передает RT. Байру считается близким к Макрону и поддерживает его во внешней политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...