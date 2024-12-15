Портит мебель и метит кровать: почему кот стал плохо себя вести — объясняет ветеринар

Ветеринар Шеляков: в некоторых случаях котам назначают антидепрессанты
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Поведение кота может подсказать, что именно смущает любимца
Поведение кота может подсказать, что именно смущает любимца Фото:

Каждый владелец кошек знает, какие они своевольные животные. У каждого любимца есть свой характер и темперамент, но иногда скверное поведение кота может быть признаком не вредности, а серьезного заболевания или стресса. Корреспондент URA.RU обсудил с ветеринарным врачом высшей категории Михаилом Шеляковым, что могут означать изменения в повадках котов.

Почему кот стал агрессивным

Иногда кот ни с того ни с сего начинает вести себя агрессивнее: перестает ластиться, начинает избегать людей и в целом становится нелюдимым. В таком случае врач предлагает внимательнее следить за пушистым другом — и проследить, как долго он ведет себя странно.

«Причины могут быть разными. Например, психологический дискомфорт: может быть к вам на Новый год приехали родственники или шумная компания. Или вы переехали в новую квартиру. А может, соседи делают шумный ремонт — все это может вызывать агрессивность», — перечисляет Михаил Шеляков. «Но если у вас таких явных стрессовых ситуаций нет — агрессия может быть связана с болезнью».

По словам ветврача, внезапная агрессия и неспокойное состояние питомца могут оказаться связаны с болью или недомоганием — и в таком случае лучше обратиться в больницу и показать кота врачу. «Временная агрессия может быть связана с различным типом заболеваний в начальной стадии. И желательно, конечно, выявить их как можно раньше», — добавил ветврач.

Что делать, если кот ведет себя плохо

Если со здоровьем кота все в порядке, а скверность характера не прекращается — нужно разобраться с тем, что именно вызывает раздражение кота, считает Михаил Шеляков. Ведь иногда достаточно просто решить проблему, которая нервирует питомца.

Возможно, кот просто вредный по своей натуре
Возможно, кот просто вредный по своей натуре
Фото:

«Вот бывает, что мы принесли новую кошку в дом, и первый любимец начинает себя плохо вести. Бывает достаточно просто сделать так, чтобы их путь к миске не пересекался — и все встает на свои места», — рассказал ветеринарный врач. «Но опять же, это повод проверить здоровье: иногда ветеринары назначают котам антидепрессанты. Потому что непроходящий стресс истощает силы организма и может приводить к обострению хронических заболеваний, а также возникновению новых.

Впрочем, в некоторых случаях ничего со скверным характером кота сделать не получится. «Может быть, конечно, что агрессивность и нелюдимость — это элемент характера. Не все кошки совсем уж добродушные. Прямо как люди», — подчеркнул Михаил Шеляков.

Что делать, если кот дерет мебель

Как бы ни хотелось хозяевам, коты не могут совсем перестать точить когти, объяснил ветеринарный врач. В дикой природе коты так помечали свою территорию, и несмотря на то, что теперь они живут в теплых квартирах, от инстинктов никуда не денешься.

Если не дать коту когтеточку, то он сам выберет понравившуюся мебель в квартире
Если не дать коту когтеточку, то он сам выберет понравившуюся мебель в квартире
Фото:

«Конечно, кот должен ухаживать самостоятельно за своими коготками. И поэтому что-то ему надо предоставить: когтеточки, например. Или если он когтедралки игнорирует, то можно дать ему какой-нибудь старый стул: обернуть его джутовой веревкой, посыпать мятой — кот точно начнет интересоваться таким предметом и точить об него когти», — советует ветеринар.

Можно ли делать коту «мягкие лапки»

Некоторые хозяева, желая спасти свою мебель, отводят кота на операцию и удаляют ему когти. Такая процедура называется «мягкие лапки», и Михаил Шеляков заявил, что мучить кота ненужными операциями ни в коем случае нельзя.

«Мягкие лапки, конечно, не выход. У операции есть строгие медицинские показания: бывают различные виды эпилепсии, когда кошка сама себя травмирует когтями. Или аномальный врожденный рост когтей, когда они растут внутрь, и их легче удалить. Но ее нельзя проводить, когда кот просто портит имущество», — подчеркнул Михаил Шеляков.

Почему кот перестал ходить в лоток

Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы котов — когда любимец начинает игнорировать лоток, справляя нужду в других местах. Ветеринарный врач рассказал, что в первую очередь это может быть вызвано психологическими переживаниями любимца.

Возможно, кот просто привлекает внимание хозяев
Возможно, кот просто привлекает внимание хозяев
Фото:

«Тут есть два основных момента. Первый — кошка боится того, как хозяин себя ведет. Животному может казаться, что ее выставят на улицу — например, кошка поточила когти о мебель, и вы ее наругали. И, таким образом, она отмечает свое место, чтобы если ее выставят, она смогла найти дорогу обратно», — рассказал Михаил Шеляков. «Второй момент абсолютно противоположный: привлечение внимания. Если хозяин много работает, а дома игнорирует кошку, то она таким образом, как бы говорит — „я тут, поиграй со мной“. Поэтому они любят ходить на постель, например — чтобы хозяин точно обратил внимание на питомца».

Но если к коту хорошо относятся, но любимец все равно внезапно начал ходить мимо лотка — это может указывать и на проблемы со здоровьем. Ветеринар отмечает, что чаще всего это может быть признаком заболевания почек, мочекаменной болезни, нарушения обмена веществ или появления опухолей в организме.

«Поэтому во всех сомнительных случаях, конечно же, визит к ветеринарному врачу не станет лишним. Специалист также попросит исключить все возможные психологические моменты, о которых мы говорили. Бывают даже очень эмоциональные кошки, которые могут перестать ходить в лоток, если им не нравится тип туалета или наполнитель», — заключил Михаил Шеляков. «Различные могут быть причины, но в первую очередь — нужно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы исключить заболевание».

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Каждый владелец кошек знает, какие они своевольные животные. У каждого любимца есть свой характер и темперамент, но иногда скверное поведение кота может быть признаком не вредности, а серьезного заболевания или стресса. Корреспондент URA.RU обсудил с ветеринарным врачом высшей категории Михаилом Шеляковым, что могут означать изменения в повадках котов. Почему кот стал агрессивным Иногда кот ни с того ни с сего начинает вести себя агрессивнее: перестает ластиться, начинает избегать людей и в целом становится нелюдимым. В таком случае врач предлагает внимательнее следить за пушистым другом — и проследить, как долго он ведет себя странно. По словам ветврача, внезапная агрессия и неспокойное состояние питомца могут оказаться связаны с болью или недомоганием — и в таком случае лучше обратиться в больницу и показать кота врачу. «Временная агрессия может быть связана с различным типом заболеваний в начальной стадии. И желательно, конечно, выявить их как можно раньше», — добавил ветврач. Что делать, если кот ведет себя плохо Если со здоровьем кота все в порядке, а скверность характера не прекращается — нужно разобраться с тем, что именно вызывает раздражение кота, считает Михаил Шеляков. Ведь иногда достаточно просто решить проблему, которая нервирует питомца. «Вот бывает, что мы принесли новую кошку в дом, и первый любимец начинает себя плохо вести. Бывает достаточно просто сделать так, чтобы их путь к миске не пересекался — и все встает на свои места», — рассказал ветеринарный врач. «Но опять же, это повод проверить здоровье: иногда ветеринары назначают котам антидепрессанты. Потому что непроходящий стресс истощает силы организма и может приводить к обострению хронических заболеваний, а также возникновению новых. Впрочем, в некоторых случаях ничего со скверным характером кота сделать не получится. «Может быть, конечно, что агрессивность и нелюдимость — это элемент характера. Не все кошки совсем уж добродушные. Прямо как люди», — подчеркнул Михаил Шеляков. Что делать, если кот дерет мебель Как бы ни хотелось хозяевам, коты не могут совсем перестать точить когти, объяснил ветеринарный врач. В дикой природе коты так помечали свою территорию, и несмотря на то, что теперь они живут в теплых квартирах, от инстинктов никуда не денешься. «Конечно, кот должен ухаживать самостоятельно за своими коготками. И поэтому что-то ему надо предоставить: когтеточки, например. Или если он когтедралки игнорирует, то можно дать ему какой-нибудь старый стул: обернуть его джутовой веревкой, посыпать мятой — кот точно начнет интересоваться таким предметом и точить об него когти», — советует ветеринар. Можно ли делать коту «мягкие лапки» Некоторые хозяева, желая спасти свою мебель, отводят кота на операцию и удаляют ему когти. Такая процедура называется «мягкие лапки», и Михаил Шеляков заявил, что мучить кота ненужными операциями ни в коем случае нельзя. Почему кот перестал ходить в лоток Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы котов — когда любимец начинает игнорировать лоток, справляя нужду в других местах. Ветеринарный врач рассказал, что в первую очередь это может быть вызвано психологическими переживаниями любимца. «Тут есть два основных момента. Первый — кошка боится того, как хозяин себя ведет. Животному может казаться, что ее выставят на улицу — например, кошка поточила когти о мебель, и вы ее наругали. И, таким образом, она отмечает свое место, чтобы если ее выставят, она смогла найти дорогу обратно», — рассказал Михаил Шеляков. «Второй момент абсолютно противоположный: привлечение внимания. Если хозяин много работает, а дома игнорирует кошку, то она таким образом, как бы говорит — „я тут, поиграй со мной“. Поэтому они любят ходить на постель, например — чтобы хозяин точно обратил внимание на питомца». Но если к коту хорошо относятся, но любимец все равно внезапно начал ходить мимо лотка — это может указывать и на проблемы со здоровьем. Ветеринар отмечает, что чаще всего это может быть признаком заболевания почек, мочекаменной болезни, нарушения обмена веществ или появления опухолей в организме. «Поэтому во всех сомнительных случаях, конечно же, визит к ветеринарному врачу не станет лишним. Специалист также попросит исключить все возможные психологические моменты, о которых мы говорили. Бывают даже очень эмоциональные кошки, которые могут перестать ходить в лоток, если им не нравится тип туалета или наполнитель», — заключил Михаил Шеляков. «Различные могут быть причины, но в первую очередь — нужно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы исключить заболевание».
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