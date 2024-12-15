Портит мебель и метит кровать: почему кот стал плохо себя вести — объясняет ветеринар

Каждый владелец кошек знает, какие они своевольные животные. У каждого любимца есть свой характер и темперамент, но иногда скверное поведение кота может быть признаком не вредности, а серьезного заболевания или стресса. Корреспондент URA.RU обсудил с ветеринарным врачом высшей категории Михаилом Шеляковым, что могут означать изменения в повадках котов.
Почему кот стал агрессивным
Иногда кот ни с того ни с сего начинает вести себя агрессивнее: перестает ластиться, начинает избегать людей и в целом становится нелюдимым. В таком случае врач предлагает внимательнее следить за пушистым другом — и проследить, как долго он ведет себя странно.
«Причины могут быть разными. Например, психологический дискомфорт: может быть к вам на Новый год приехали родственники или шумная компания. Или вы переехали в новую квартиру. А может, соседи делают шумный ремонт — все это может вызывать агрессивность», — перечисляет Михаил Шеляков. «Но если у вас таких явных стрессовых ситуаций нет — агрессия может быть связана с болезнью».
По словам ветврача, внезапная агрессия и неспокойное состояние питомца могут оказаться связаны с болью или недомоганием — и в таком случае лучше обратиться в больницу и показать кота врачу. «Временная агрессия может быть связана с различным типом заболеваний в начальной стадии. И желательно, конечно, выявить их как можно раньше», — добавил ветврач.
Что делать, если кот ведет себя плохо
Если со здоровьем кота все в порядке, а скверность характера не прекращается — нужно разобраться с тем, что именно вызывает раздражение кота, считает Михаил Шеляков. Ведь иногда достаточно просто решить проблему, которая нервирует питомца.
«Вот бывает, что мы принесли новую кошку в дом, и первый любимец начинает себя плохо вести. Бывает достаточно просто сделать так, чтобы их путь к миске не пересекался — и все встает на свои места», — рассказал ветеринарный врач. «Но опять же, это повод проверить здоровье: иногда ветеринары назначают котам антидепрессанты. Потому что непроходящий стресс истощает силы организма и может приводить к обострению хронических заболеваний, а также возникновению новых.
Впрочем, в некоторых случаях ничего со скверным характером кота сделать не получится. «Может быть, конечно, что агрессивность и нелюдимость — это элемент характера. Не все кошки совсем уж добродушные. Прямо как люди», — подчеркнул Михаил Шеляков.
Что делать, если кот дерет мебель
Как бы ни хотелось хозяевам, коты не могут совсем перестать точить когти, объяснил ветеринарный врач. В дикой природе коты так помечали свою территорию, и несмотря на то, что теперь они живут в теплых квартирах, от инстинктов никуда не денешься.
«Конечно, кот должен ухаживать самостоятельно за своими коготками. И поэтому что-то ему надо предоставить: когтеточки, например. Или если он когтедралки игнорирует, то можно дать ему какой-нибудь старый стул: обернуть его джутовой веревкой, посыпать мятой — кот точно начнет интересоваться таким предметом и точить об него когти», — советует ветеринар.
Можно ли делать коту «мягкие лапки»
Некоторые хозяева, желая спасти свою мебель, отводят кота на операцию и удаляют ему когти. Такая процедура называется «мягкие лапки», и Михаил Шеляков заявил, что мучить кота ненужными операциями ни в коем случае нельзя.
«Мягкие лапки, конечно, не выход. У операции есть строгие медицинские показания: бывают различные виды эпилепсии, когда кошка сама себя травмирует когтями. Или аномальный врожденный рост когтей, когда они растут внутрь, и их легче удалить. Но ее нельзя проводить, когда кот просто портит имущество», — подчеркнул Михаил Шеляков.
Почему кот перестал ходить в лоток
Еще одна проблема, с которой сталкиваются владельцы котов — когда любимец начинает игнорировать лоток, справляя нужду в других местах. Ветеринарный врач рассказал, что в первую очередь это может быть вызвано психологическими переживаниями любимца.
«Тут есть два основных момента. Первый — кошка боится того, как хозяин себя ведет. Животному может казаться, что ее выставят на улицу — например, кошка поточила когти о мебель, и вы ее наругали. И, таким образом, она отмечает свое место, чтобы если ее выставят, она смогла найти дорогу обратно», — рассказал Михаил Шеляков. «Второй момент абсолютно противоположный: привлечение внимания. Если хозяин много работает, а дома игнорирует кошку, то она таким образом, как бы говорит — „я тут, поиграй со мной“. Поэтому они любят ходить на постель, например — чтобы хозяин точно обратил внимание на питомца».
Но если к коту хорошо относятся, но любимец все равно внезапно начал ходить мимо лотка — это может указывать и на проблемы со здоровьем. Ветеринар отмечает, что чаще всего это может быть признаком заболевания почек, мочекаменной болезни, нарушения обмена веществ или появления опухолей в организме.
«Поэтому во всех сомнительных случаях, конечно же, визит к ветеринарному врачу не станет лишним. Специалист также попросит исключить все возможные психологические моменты, о которых мы говорили. Бывают даже очень эмоциональные кошки, которые могут перестать ходить в лоток, если им не нравится тип туалета или наполнитель», — заключил Михаил Шеляков. «Различные могут быть причины, но в первую очередь — нужно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы исключить заболевание».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.