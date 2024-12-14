В ХМАО перед Новым годом взлетел спрос на бьюти-услуги

Накануне новогодних праздников в ХМАО спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 24% в сравнении с ноябрем прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».
«Перед Новым годом спрос на услуги специалистов из категории „Красота и здоровье“ на платформе вырос на 24% по сравнению с ноябрем прошлого года», — говорится в сообщении. Среди самых популярных направлений эксперты назвали СПА-услуги и массаж, косметологию и услуги парикмахеров.
Так за год на 52% у югорчан вырос интерес к СПА-услугам и массажу. Косметология, включая уходовые процедуры, прибавила в спросе 48%, а услуги парикмахеров — 33%. Цены зависят от направления. Средняя стоимость маникюра составляет 1000 рублей, а СПА-программы и косметологические процедуры обойдутся в среднем в 1200 и 1500 рублей соответственно.
Больше всего жители Югры интересуются арендой для проведения новогодних корпоративов. Спрос перед праздниками по региону вырос в три раза. Вместе с этим югорчане активно бронируют на праздники аниматоров, а также заказывают пошив новогодних костюмов.
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