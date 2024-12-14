14 декабря 2024
13 декабря 2024

В ХМАО перед Новым годом взлетел спрос на бьюти-услуги

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерес к СПА-услугам и массажу в Югре вырос на 52%
Интерес к СПА-услугам и массажу в Югре вырос на 52% Фото:

Накануне новогодних праздников в ХМАО спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 24% в сравнении с ноябрем прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг».

«Перед Новым годом спрос на услуги специалистов из категории „Красота и здоровье“ на платформе вырос на 24% по сравнению с ноябрем прошлого года», — говорится в сообщении. Среди самых популярных направлений эксперты назвали СПА-услуги и массаж, косметологию и услуги парикмахеров.

Так за год на 52% у югорчан вырос интерес к СПА-услугам и массажу. Косметология, включая уходовые процедуры, прибавила в спросе 48%, а услуги парикмахеров — 33%. Цены зависят от направления. Средняя стоимость маникюра составляет 1000 рублей, а СПА-программы и косметологические процедуры обойдутся в среднем в 1200 и 1500 рублей соответственно.

Больше всего жители Югры интересуются арендой для проведения новогодних корпоративов. Спрос перед праздниками по региону вырос в три раза. Вместе с этим югорчане активно бронируют на праздники аниматоров, а также заказывают пошив новогодних костюмов.

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Накануне новогодних праздников в ХМАО спрос на услуги бьюти-мастеров вырос на 24% в сравнении с ноябрем прошлого года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики «Авито Услуг». «Перед Новым годом спрос на услуги специалистов из категории „Красота и здоровье“ на платформе вырос на 24% по сравнению с ноябрем прошлого года», — говорится в сообщении. Среди самых популярных направлений эксперты назвали СПА-услуги и массаж, косметологию и услуги парикмахеров. Так за год на 52% у югорчан вырос интерес к СПА-услугам и массажу. Косметология, включая уходовые процедуры, прибавила в спросе 48%, а услуги парикмахеров — 33%. Цены зависят от направления. Средняя стоимость маникюра составляет 1000 рублей, а СПА-программы и косметологические процедуры обойдутся в среднем в 1200 и 1500 рублей соответственно. Больше всего жители Югры интересуются арендой для проведения новогодних корпоративов. Спрос перед праздниками по региону вырос в три раза. Вместе с этим югорчане активно бронируют на праздники аниматоров, а также заказывают пошив новогодних костюмов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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