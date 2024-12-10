В ХМАО назвали самые популярные услуги перед Новым годом

Жители ХМАО массово бронируют локации для новогодних корпоративов
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане готовятся отмечать Новый год
Югорчане готовятся отмечать Новый год Фото:

Больше всего жители Югры интересуются арендой для проведения новогодних корпоративов. Спрос перед праздниками по региону вырос в три раза, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг».

«В ХМАО активно проходит подготовка к корпоративам перед Новым годом. Спрос на аренду площадок для проведения мероприятий увеличился более чем в 3 раза. На втором месте по востребованности среди жителей ХМАО — услуги Дедов Морозов и Снегурочек», — говорится в исследовании.

В среднем по Югре стоимость услуг сказочных персонажей начинается с 2,5 тысяч рублей за час. Вместе с этим югорчане активно бронируют на праздники аниматоров, а также заказывают пошив новогодних костюмов. За месяц спрос на портных вырос на 39%.

«Качественная фото и видеосъемка является важной частью праздничных мероприятий. Спрос на данные услуги в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 24%», — добавляют аналитики.

Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно заказывать новогодний декор на корпоративы. Прежде всего жители интересуются инсталляциями, гирляндами и архитектурным светом.

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Больше всего жители Югры интересуются арендой для проведения новогодних корпоративов. Спрос перед праздниками по региону вырос в три раза, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг». «В ХМАО активно проходит подготовка к корпоративам перед Новым годом. Спрос на аренду площадок для проведения мероприятий увеличился более чем в 3 раза. На втором месте по востребованности среди жителей ХМАО — услуги Дедов Морозов и Снегурочек», — говорится в исследовании. В среднем по Югре стоимость услуг сказочных персонажей начинается с 2,5 тысяч рублей за час. Вместе с этим югорчане активно бронируют на праздники аниматоров, а также заказывают пошив новогодних костюмов. За месяц спрос на портных вырос на 39%. «Качественная фото и видеосъемка является важной частью праздничных мероприятий. Спрос на данные услуги в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 24%», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно заказывать новогодний декор на корпоративы. Прежде всего жители интересуются инсталляциями, гирляндами и архитектурным светом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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