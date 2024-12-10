В ХМАО назвали самые популярные услуги перед Новым годом

Больше всего жители Югры интересуются арендой для проведения новогодних корпоративов. Спрос перед праздниками по региону вырос в три раза, сообщили URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«В ХМАО активно проходит подготовка к корпоративам перед Новым годом. Спрос на аренду площадок для проведения мероприятий увеличился более чем в 3 раза. На втором месте по востребованности среди жителей ХМАО — услуги Дедов Морозов и Снегурочек», — говорится в исследовании.
В среднем по Югре стоимость услуг сказочных персонажей начинается с 2,5 тысяч рублей за час. Вместе с этим югорчане активно бронируют на праздники аниматоров, а также заказывают пошив новогодних костюмов. За месяц спрос на портных вырос на 39%.
«Качественная фото и видеосъемка является важной частью праздничных мероприятий. Спрос на данные услуги в ноябре по сравнению с октябрем вырос на 24%», — добавляют аналитики.
Ранее URA.RU рассказывало, что югорчане стали активно заказывать новогодний декор на корпоративы. Прежде всего жители интересуются инсталляциями, гирляндами и архитектурным светом.
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