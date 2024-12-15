В Ростове-на-Дону возникла серьезная угроза обрушения общежития. Жильцы были эвакуированы.
«В Ростове-на-Дону на улице Чехова, 94в трещина в стене.... есть угроза обрушения», — сообщает telegram-канал «Это Ростов новости». Там добавили, что жильцы были срочно эвакуированы.
Их переселяют в спортзал соседней школы. На месте работают экстренные службы, которые оценивают ситуацию.
Обновлено в 22:37. В МЧС сообщили, что угрозы обрушения общежития нет, жильцов эвакуировать не будут, здание расселять не планируют. Люди, поспешно покинувшие квартиры, смогли вернуться домой. Об этом пишет telegram-канал «Это Ростов новости».
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