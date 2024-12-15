Жильцов треснувшего общежития в Ростове-на-Дону спасли от гибели. Видео

В Ростове-на-Дону эвакуировали жильцов общежития из-за угрозы обрушения
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В общежитии заметили трещину в стене (архивное фото)
В общежитии заметили трещину в стене (архивное фото) Фото:

В Ростове-на-Дону возникла серьезная угроза обрушения общежития. Жильцы были эвакуированы.

«В Ростове-на-Дону на улице Чехова, 94в трещина в стене.... есть угроза обрушения», — сообщает telegram-канал «Это Ростов новости». Там добавили, что жильцы были срочно эвакуированы. 

Их переселяют в спортзал соседней школы. На месте работают экстренные службы, которые оценивают ситуацию.

Обновлено в 22:37. В МЧС сообщили, что угрозы обрушения общежития нет, жильцов эвакуировать не будут, здание расселять не планируют. Люди, поспешно покинувшие квартиры, смогли вернуться домой. Об этом пишет telegram-канал «Это Ростов новости».

Экстренные службы осматривают здание
Экстренные службы осматривают здание
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В Ростове-на-Дону возникла серьезная угроза обрушения общежития. Жильцы были эвакуированы. «В Ростове-на-Дону на улице Чехова, 94в трещина в стене.... есть угроза обрушения», — сообщает telegram-канал «Это Ростов новости». Там добавили, что жильцы были срочно эвакуированы.  Их переселяют в спортзал соседней школы. На месте работают экстренные службы, которые оценивают ситуацию. Обновлено в 22:37. В МЧС сообщили, что угрозы обрушения общежития нет, жильцов эвакуировать не будут, здание расселять не планируют. Люди, поспешно покинувшие квартиры, смогли вернуться домой. Об этом пишет telegram-канал «Это Ростов новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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