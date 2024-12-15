15 декабря 2024

Сборная России по плаванию поставила мировой рекорд в эстафете на ЧМ

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Сборная России заняла первое место в комбинированной эстафете
Сборная России заняла первое место в комбинированной эстафете Фото:

Сборная России по плаванью в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева поставила мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 м на Чемпионате мира по плаванью на короткой воде. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68. Второе место в эстафете заняла сборная США (3.19,03). Тройку лидеров замкнули пловцы из Италии (3.19,91)», — говорится в сообщении.

Чемпионат мира 2024 по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште (Венгрия). Ранее российский пловец Мирон Лифинцев одержал победу, что вызвало большой восторг у известного комментатора Дмитрия Губерниева, который захотел заплакать от счастья

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Сборная России по плаванью в составе Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева поставила мировой рекорд в комбинированной эстафете 4х100 м на Чемпионате мира по плаванью на короткой воде. Об этом сообщает «Чемпионат.com». «Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев преодолели дистанцию за 3.18,68. Второе место в эстафете заняла сборная США (3.19,03). Тройку лидеров замкнули пловцы из Италии (3.19,91)», — говорится в сообщении. Чемпионат мира 2024 по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште (Венгрия). Ранее российский пловец Мирон Лифинцев одержал победу, что вызвало большой восторг у известного комментатора Дмитрия Губерниева, который захотел заплакать от счастья
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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