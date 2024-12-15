Жители Академического района Екатеринбурга записали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить застройку Березовой рощи. Видео оказалось в распоряжении URA.RU.
«У нас остался последний клочок Березовой рощи размером всего 500 на 600 метров, где наш мэр хочет построить 30 домов и называет это благоустройством парка. Мы очень хотим сохранить нашу Березовую рощу! Просим вас донести до наших чиновников, что застройщику можно предложить другой участок земли», — заявили активисты в видеообращении.
Построить жилые дома на территории хочет компания «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева. Известно, что мэрия через суды пыталась отменить его план, но безуспешно (удалось отстоять лишь половину «зеленой» территории).
Сейчас площадь Березовой рощи составляет 25 га. После освоения территории бизнесом она сократится до 16 га.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!