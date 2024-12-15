15 декабря 2024

В Турции призвали признать разделение Кипра между турками и киприотами

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Попытки воссоединения острова не привели к результатам
Попытки воссоединения острова не привели к результатам Фото:

Турция выразила нежелание тратить дополнительные 60 лет на решение кипрской проблемы и настаивает на признании двух разных государств на острове. Об этом заявил Фахреттин Алтун, глава Управления по связям при администрации президента Турции, в интервью греческой газете Ta Nea, информацию о котором предоставило турецкое госагентство Anadolu.

«Необходимо признать реальность существования двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове», — подчеркнул Алтун. Эта позиция Турции основывается на длительной истории неудачных попыток решить проблему через переговоры при посредничестве ООН.

Ситуация на Кипре остается напряженной с 1974 года, когда остров был фактически разделен между греческой и турецкой общинами после вооруженного вторжения Турции. На севере острова, который контролирует Турция, была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Анкарой. Попытки воссоединения острова не привели к результатам, последний раунд переговоров в 2017 году также завершился неудачей.

После того как Швеция и Финляндия, отказавшись от своей нейтральной политики, были приняты в НАТО, альянс начал активные действия по включению в свои ряды нового члена, на этот раз на южном фланге. Кипр, известный как «остров Афродиты», по легендам место рождения древнегреческой богини любви и красоты, пишет RT. После избрания Дональда Трампа президентом США, кипрские власти усилили контакты с влиятельными республиканскими конгрессменами, показывая заинтересованность в привлечении внимания будущей администрации Белого дома к идее принятия Кипра в альянс.

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Турция выразила нежелание тратить дополнительные 60 лет на решение кипрской проблемы и настаивает на признании двух разных государств на острове. Об этом заявил Фахреттин Алтун, глава Управления по связям при администрации президента Турции, в интервью греческой газете Ta Nea, информацию о котором предоставило турецкое госагентство Anadolu. «Необходимо признать реальность существования двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове», — подчеркнул Алтун. Эта позиция Турции основывается на длительной истории неудачных попыток решить проблему через переговоры при посредничестве ООН. Ситуация на Кипре остается напряженной с 1974 года, когда остров был фактически разделен между греческой и турецкой общинами после вооруженного вторжения Турции. На севере острова, который контролирует Турция, была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Анкарой. Попытки воссоединения острова не привели к результатам, последний раунд переговоров в 2017 году также завершился неудачей. После того как Швеция и Финляндия, отказавшись от своей нейтральной политики, были приняты в НАТО, альянс начал активные действия по включению в свои ряды нового члена, на этот раз на южном фланге. Кипр, известный как «остров Афродиты», по легендам место рождения древнегреческой богини любви и красоты, пишет RT. После избрания Дональда Трампа президентом США, кипрские власти усилили контакты с влиятельными республиканскими конгрессменами, показывая заинтересованность в привлечении внимания будущей администрации Белого дома к идее принятия Кипра в альянс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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