Турция выразила нежелание тратить дополнительные 60 лет на решение кипрской проблемы и настаивает на признании двух разных государств на острове. Об этом заявил Фахреттин Алтун, глава Управления по связям при администрации президента Турции, в интервью греческой газете Ta Nea, информацию о котором предоставило турецкое госагентство Anadolu.
«Необходимо признать реальность существования двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове», — подчеркнул Алтун. Эта позиция Турции основывается на длительной истории неудачных попыток решить проблему через переговоры при посредничестве ООН.
Ситуация на Кипре остается напряженной с 1974 года, когда остров был фактически разделен между греческой и турецкой общинами после вооруженного вторжения Турции. На севере острова, который контролирует Турция, была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная только Анкарой. Попытки воссоединения острова не привели к результатам, последний раунд переговоров в 2017 году также завершился неудачей.
После того как Швеция и Финляндия, отказавшись от своей нейтральной политики, были приняты в НАТО, альянс начал активные действия по включению в свои ряды нового члена, на этот раз на южном фланге. Кипр, известный как «остров Афродиты», по легендам место рождения древнегреческой богини любви и красоты, пишет RT. После избрания Дональда Трампа президентом США, кипрские власти усилили контакты с влиятельными республиканскими конгрессменами, показывая заинтересованность в привлечении внимания будущей администрации Белого дома к идее принятия Кипра в альянс.
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