В центре Екатеринбурга продается четырехэтажный пентхаус с лифтом за 108 млн

16 декабря 2024 в 05:30 Размер текста - 17 +

Во всех комнатах панорамные окна с видом на город (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU В центре Екатеринбурга продается четырехэтажный пентхаус с лифтом и панорамными окнами площадью 423 квадратных метра. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 108 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Рoскошный четыреxурoвневый пентхаус c изысканным интepьepoм и потрясающими видoвыми xарaктеpистикaми, визитной каpтoчкoй кoтopoгo являютcя лифт, собственная теpасca и лофт c зонами домашнего кинотеатра», — пишет продавец. По его словам, в квартире никто не жил. В пентхаусе есть большая кухня — гостиная, четыре спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная и лофт на верхнем уровне. Один квадратный метр квартиры обойдется в 255 тысяч рублей. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля, цифровая система видеонаблюдения, шикарная мебель и встроенная техника. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга продается четырехэтажный пентхаус с лифтом и панорамными окнами площадью 423 квадратных метра. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 108 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Рoскошный четыреxурoвневый пентхаус c изысканным интepьepoм и потрясающими видoвыми xарaктеpистикaми, визитной каpтoчкoй кoтopoгo являютcя лифт, собственная теpасca и лофт c зонами домашнего кинотеатра», — пишет продавец. По его словам, в квартире никто не жил. В пентхаусе есть большая кухня — гостиная, четыре спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная и лофт на верхнем уровне. Один квадратный метр квартиры обойдется в 255 тысяч рублей. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля, цифровая система видеонаблюдения, шикарная мебель и встроенная техника.