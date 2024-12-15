15 декабря 2024

В центре Екатеринбурга продается четырехэтажный пентхаус с лифтом за 108 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Девичник в честь открытия нового бутика. Екатеринбург, номер отеля, ванная комната, пентхаус, уборная
Во всех комнатах панорамные окна с видом на город (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга продается четырехэтажный пентхаус с лифтом и панорамными окнами площадью 423 квадратных метра. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 108 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

«Рoскошный четыреxурoвневый пентхаус c изысканным интepьepoм и потрясающими видoвыми xарaктеpистикaми, визитной каpтoчкoй кoтopoгo являютcя лифт, собственная теpасca и лофт c зонами домашнего кинотеатра», — пишет продавец.

По его словам, в квартире никто не жил. В пентхаусе есть большая кухня — гостиная, четыре спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная и лофт на верхнем уровне.

Один квадратный метр квартиры обойдется в 255 тысяч рублей. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля, цифровая система видеонаблюдения, шикарная мебель и встроенная техника.

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В центре Екатеринбурга продается четырехэтажный пентхаус с лифтом и панорамными окнами площадью 423 квадратных метра. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 108 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito. «Рoскошный четыреxурoвневый пентхаус c изысканным интepьepoм и потрясающими видoвыми xарaктеpистикaми, визитной каpтoчкoй кoтopoгo являютcя лифт, собственная теpасca и лофт c зонами домашнего кинотеатра», — пишет продавец. По его словам, в квартире никто не жил. В пентхаусе есть большая кухня — гостиная, четыре спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная и лофт на верхнем уровне. Один квадратный метр квартиры обойдется в 255 тысяч рублей. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля, цифровая система видеонаблюдения, шикарная мебель и встроенная техника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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