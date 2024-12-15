В центре Екатеринбурга продается четырехэтажный пентхаус с лифтом и панорамными окнами площадью 423 квадратных метра. Стоимость такой эксклюзивной недвижимости — 108 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Avito.
«Рoскошный четыреxурoвневый пентхаус c изысканным интepьepoм и потрясающими видoвыми xарaктеpистикaми, визитной каpтoчкoй кoтopoгo являютcя лифт, собственная теpасca и лофт c зонами домашнего кинотеатра», — пишет продавец.
По его словам, в квартире никто не жил. В пентхаусе есть большая кухня — гостиная, четыре спальни со своими санузлами, кабинет, гардеробные, сауна, постирочная и лофт на верхнем уровне.
Один квадратный метр квартиры обойдется в 255 тысяч рублей. В стоимость входит парковочное место на два автомобиля, цифровая система видеонаблюдения, шикарная мебель и встроенная техника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!