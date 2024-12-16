Источником вдохновения лидера КНР Си Цзиньпина является роман Николая Чернышевского «Что делать?». К такому выводу пришли колумнисты The New York Times (NYT) Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж, оценивая последние заявления китайского руководителя.
Они, в частности, вспомнили его выступление на октябрьском саммите БРИКС в Казани. «Должны ли мы позволить миру оставаться неспокойным или вернуть его на правильный путь мирного развития?» — спросил господин Си Цзиньпин. «В качестве духовного руководства к решению предстоящей задачи он обратился к русскому роману 1863 года, который прославлял революционную борьбу и вдохновлял Владимира Ленина», — отметили авторы статьи.
Гарно и Джордж также фиксируют, что «привлекательность книги для Си Цзиньпина заключается в ее главном герое — Рахметове», который описывается в образе эталонного революционера: закаляет себя спортом и тяжелой физической работой, самообразовывается. «Си Цзиньпин надел мантию Рахметова — „экстраординарного человека“, вершителя истории — и верит, что его железная воля и дальновидное руководство избавят мир от американских потрясений», — резюмировали Гарно и Джордж.
В конце апреля URA.RU рассказывало, как член совета директоров нижнетагильского «Уралвагонзавода» Игорь Мешков предложил президенту РФ Владимиру Путину передать Си Цзиньпину роман «Что делать?» (причем издания 1953 года — года рождения Си Цзиньпина).
Мешков тогда заверил Путина, что это любимая книга главы КНР. Президент обещал учесть просьбу.
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