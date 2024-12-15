15 декабря 2024
14 декабря 2024

Пермяки планируют встречать Новый год под песни Лазарева и Киркорова

© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть пермяков включат музыкальные шоу для фона
Большая часть пермяков включат музыкальные шоу для фона Фото:

В Новый год 34% пермяков включат голубые огоньки. При этом большинство включат музыкальные шоу для фона. Исследованием поделился сервис Superjob.

«Практически половина пермяков (45%) в новогоднюю ночь включат на ПК и телевизорах музыкально-развлекательные шоу. При этом 11% будут смотреть голубые огоньки, а 34% включат их для фона. В списке желанных упоминаются Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров. Есть и молодые звезды — Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти», — сказано в исследовании.

Отмечалось, что женщины чаще мужчин включат новогодние огоньки для фона. Меньший интерес вызывают у бездетных, чем у граждан с детьми. Смотреть музыкальные шоу не собираются 47% пермяков.

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В Новый год 34% пермяков включат голубые огоньки. При этом большинство включат музыкальные шоу для фона. Исследованием поделился сервис Superjob. «Практически половина пермяков (45%) в новогоднюю ночь включат на ПК и телевизорах музыкально-развлекательные шоу. При этом 11% будут смотреть голубые огоньки, а 34% включат их для фона. В списке желанных упоминаются Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров. Есть и молодые звезды — Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти», — сказано в исследовании. Отмечалось, что женщины чаще мужчин включат новогодние огоньки для фона. Меньший интерес вызывают у бездетных, чем у граждан с детьми. Смотреть музыкальные шоу не собираются 47% пермяков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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