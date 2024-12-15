Пермяки планируют встречать Новый год под песни Лазарева и Киркорова

В Новый год 34% пермяков включат голубые огоньки. При этом большинство включат музыкальные шоу для фона. Исследованием поделился сервис Superjob.
«Практически половина пермяков (45%) в новогоднюю ночь включат на ПК и телевизорах музыкально-развлекательные шоу. При этом 11% будут смотреть голубые огоньки, а 34% включат их для фона. В списке желанных упоминаются Лепс, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров. Есть и молодые звезды — Нилетто, Люся Чеботина, Анна Асти», — сказано в исследовании.
Отмечалось, что женщины чаще мужчин включат новогодние огоньки для фона. Меньший интерес вызывают у бездетных, чем у граждан с детьми. Смотреть музыкальные шоу не собираются 47% пермяков.
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