Голубые огоньки смотрит 10% россиян

В новогоднюю ночь каждый десятый житель России включит на своем телеэкране голубой огонек. Для трети традиционные передачи будут идти фоном. Об этом рассказали аналитики сервиса Superjob по результатам опроса.
«Телевизоры и ПК 44% россиян в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу. Каждый десятый будет смотреть голубые огоньки, а каждый третий (34%) — включит их для фона», — сообщили аналитики.
Эксперты пришли к такому выводу, опросив 1600 экономически активных россиян. Они уточнили, что наибольший интерес к таким программам проявляют люди старшего поколения. В фоновом режиме огоньки будут идти в ночь с 31 декабря на 1 января почти у половины граждан от 45 лет. Тех, кто младше этого возраста, только треть, добавили аналитики сервиса. Зрители, не имеющие детей, также более холодно относятся к новогодним музыкальным передачам.
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