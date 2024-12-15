15 декабря 2024

Голубые огоньки смотрит 10% россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Традиционные новогодние шоу большинство зрителей включают для фона
Традиционные новогодние шоу большинство зрителей включают для фона Фото:

В новогоднюю ночь каждый десятый житель России включит на своем телеэкране голубой огонек. Для трети традиционные передачи будут идти фоном. Об этом рассказали аналитики сервиса Superjob по результатам опроса.

«Телевизоры и ПК 44% россиян в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу. Каждый десятый будет смотреть голубые огоньки, а каждый третий (34%) — включит их для фона», — сообщили аналитики.

Эксперты пришли к такому выводу, опросив 1600 экономически активных россиян. Они уточнили, что наибольший интерес к таким программам проявляют люди старшего поколения. В фоновом режиме огоньки будут идти в ночь с 31 декабря на 1 января почти у половины граждан от 45 лет. Тех, кто младше этого возраста, только треть, добавили аналитики сервиса. Зрители, не имеющие детей, также более холодно относятся к новогодним музыкальным передачам.

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В новогоднюю ночь каждый десятый житель России включит на своем телеэкране голубой огонек. Для трети традиционные передачи будут идти фоном. Об этом рассказали аналитики сервиса Superjob по результатам опроса. «Телевизоры и ПК 44% россиян в новогоднюю ночь будут транслировать музыкально-развлекательные шоу. Каждый десятый будет смотреть голубые огоньки, а каждый третий (34%) — включит их для фона», — сообщили аналитики. Эксперты пришли к такому выводу, опросив 1600 экономически активных россиян. Они уточнили, что наибольший интерес к таким программам проявляют люди старшего поколения. В фоновом режиме огоньки будут идти в ночь с 31 декабря на 1 января почти у половины граждан от 45 лет. Тех, кто младше этого возраста, только треть, добавили аналитики сервиса. Зрители, не имеющие детей, также более холодно относятся к новогодним музыкальным передачам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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