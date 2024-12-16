Пушилин обозначил основы переговоров по Украине

Цели и задачи, поставленные российским президентом Владимиром Путиным в контексте спецоперации на Украине, должны быть учтены в первую очередь при потенциальных переговорах с украинской стороной. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров, но в любом случае, все, что стоит в интересах страны, должно быть учтено. Те задачи, которые обозначены, должны быть основой для переговорного процесса», — сказал Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости.
Россия преследует в ходе СВО несколько целей: демилитаризация и денацификация Украины, а также защита новых российских территорий. Летом российский президент Путин давал понять, что Россия будет готова к проведению переговоров с Украиной при условии, если последняя выведет свои войска с регионов, которые сейчас находятся под контролем ВС РФ.
Также Москва изначально давала понять, что в любой момент готова закончить СВО дипломатическим путем. Однако украинский лидер Владимир Зеленский в настоящий момент выступает против этого. При этом страны Запада начинают говорить о том, что Киеву придется пойти на территориальные уступки, передает 360.Ru.
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