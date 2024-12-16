Экс-замглавы Минобороны заподозрили в крупном хищении: что известно о деле

Экс-замглавы минобороны Владимира Шишкова заподозрили в хищении более 600 млн рублей, предназначенных для инфраструктурного проекта. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за махинации в 2023 году. Тогда же по этому делу был арестован гендиректор ООО «ИФК РНГС Капитал» Дмитрий Левченко. Что известно деле экс-замглавы Минобороны РФ — в материале URA.RU.
С чего все начиналось
В 2022 году компания Левченко ООО «ИФК РНГС Капитал» выиграла тендер на поставки для Минобороны пиломатериалов в зону СВО на 60 млн рублей. Они использовались для строительства окопов, фортификационных сооружений и блиндажей в зоне спецоперации. Пиломатериалы были доставлены в срок.
Однако компания Левченко отправила их Минобороны по завышенным ценам. По данным газеты «Коммерсант», сумма ущерба составила около 27 миллионов рублей. В том же году Шишов был арестован, потому что он курировал в ведомстве часть контрактов, заключаемых для нужд спецоперации. Всего с начала СВО фирма Левченко заключила с Минобороны контракты более чем на один млрд рублей.
Следствие не исключает, что в 2022 году Левченко и Шишов сговорились, чтобы присвоить бюджетные деньги. Следователи заинтересовались компанией, ведь с момента ее основания и до 2021 года она не получала дохода. Однако в 2022 году официальных отчетах фигурирует прибыль в сумме более 312 миллиона рублей.
Отправили в СИЗО в 2023 году
Уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах было возбуждено военным следственным отделом СК РФ 2 октября 2023 года. Спустя месяц Шишкова и Левченко отправили в СИЗО на два месяца до выяснения всех обстоятельств дела. Свою вину они не признали.
Что сейчас с Шишковым
Сегодня, 16 декабря, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрей Курносенко сообщил, что Шишков вновь подозревается в хищении более 600 млн рублей, предназначенных для инфраструктурного проекта. Он отметил, что, помимо него, в хищении подозреваются также руководители нескольких коммерческих структур. В частности, Басманный суд Москвы арестовал Левченко.
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