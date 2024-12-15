15 декабря 2024

Танкисты на машинах с челябинскими двигателями накрыли противника огнем. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы на танках с челябинским двигателем накрыли огнем цели ВСУ
Бойцы на танках с челябинским двигателем накрыли огнем цели ВСУ Фото:

Бойцы на танках Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска накрыли противника ВСУ огнем. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи танков поразили несколько целей.

«Танкисты группировки войск „Запад“ настигли противника. Экипажи танков Т-90М „Прорыв“ уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет и другие цели», — уточнили в Минобороны РФ.

Среди пораженных объектов военное ведомство назвало также опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ. Для обеспечения огневой мощи машин двигатели для танков начали выпускать на новой производственной площадке в Челябинске.

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Бойцы на танках Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска накрыли противника ВСУ огнем. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи танков поразили несколько целей. «Танкисты группировки войск „Запад“ настигли противника. Экипажи танков Т-90М „Прорыв“ уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет и другие цели», — уточнили в Минобороны РФ. Среди пораженных объектов военное ведомство назвало также опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ. Для обеспечения огневой мощи машин двигатели для танков начали выпускать на новой производственной площадке в Челябинске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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