Бойцы на танках Т-90М «Прорыв» с двигателями завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска накрыли противника ВСУ огнем. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, экипажи танков поразили несколько целей.
«Танкисты группировки войск „Запад“ настигли противника. Экипажи танков Т-90М „Прорыв“ уничтожили танк, пулеметные точки, автоматический гранатомет и другие цели», — уточнили в Минобороны РФ.
Среди пораженных объектов военное ведомство назвало также опорные пункты, склады с боеприпасами и живую силу ВСУ. Для обеспечения огневой мощи машин двигатели для танков начали выпускать на новой производственной площадке в Челябинске.
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