«Работать надо»: министр труда высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря

Глава министерства труда Антон Котяков рассказал, будет 28 декабря сокращенным рабочим днем в России. По его словам, россиян ждет три выходных дня в конце декабря, поэтому 28 декабря граждане должны отработать полноценно.
«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — заявил Котяков. Его слова передает РИА Новости.
Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней. Жители страны смогут отдохнуть с 29 декабря по 8 января включительно. Однако перед этим их ждет шестидневная рабочая неделя.
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