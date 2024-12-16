«Работать надо»: министр труда высказался о сокращении рабочего дня 28 декабря

Министр труда заявил, что 28 декабря не будет сокращенным рабочим днем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сокращать рабочий день 28 декабря в России не будут
Сокращать рабочий день 28 декабря в России не будут Фото:

Глава министерства труда Антон Котяков рассказал, будет 28 декабря сокращенным рабочим днем в России. По его словам, россиян ждет три выходных дня в конце декабря, поэтому 28 декабря граждане должны отработать полноценно. 

«У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — заявил Котяков. Его слова передает РИА Новости. 

Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней. Жители страны смогут отдохнуть с 29 декабря по 8 января включительно. Однако перед этим их ждет шестидневная рабочая неделя. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава министерства труда Антон Котяков рассказал, будет 28 декабря сокращенным рабочим днем в России. По его словам, россиян ждет три выходных дня в конце декабря, поэтому 28 декабря граждане должны отработать полноценно.  «У нас 29, 30, 31 — три дня выходных… Работать-то все-таки надо», — заявил Котяков. Его слова передает РИА Новости.  Новогодние каникулы в России в 2025 году продлятся 11 дней. Жители страны смогут отдохнуть с 29 декабря по 8 января включительно. Однако перед этим их ждет шестидневная рабочая неделя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...