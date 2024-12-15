15 декабря 2024

В Челябинской области назвали самые востребованные профессии 2024 года

Челябинской области больше всего нужны врачи, монтеры пути и слесари
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинской области очень нужны врачи Фото:

В Челябинской области очень нужны врачи, монтеры пути и слесари. Об этом говорится в очередном рейтинге востребованности профессий и предлагаемых зарплат согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты региона (КСП) за 11 месяцев 2024 года.

«КСП продолжает следить за мониторингом изменения коэффициента востребованности профессий и рейтинга предлагаемых заработных плат в Челябинской области. В регионе больше всего нужны врачи, монтеры пути и слесари», — уточнили в КСП.

В ведомстве напомнили, что востребованность профессии определяется коэффициентом, который рассчитывается как соотношение числа вакансий к количеству жителей, обладающих этой профессией. Среди рабочих профессий наиболее востребованными стали монтер пути (110%), слесарь по сборке металлоконструкций (106,3%) и электросварщик (104%), среди служащих — врач (521%).

Самыми оплачиваемыми специальностями региона стали среди рабочих штабелировщик металла — до 65,6 тысяч рублей, электросварщик — до 65,0 тысяч рублей и монтажник — до 65 тысяч рублей. Среди служащих — врач — до 100 тысяч рублей, инженер-проектировщик — до 95,8 тысяч рублей и педиатр — до 90 тысяч рублей. Практически не востребованы сейчас экономисты, юристы и бухгалтеры.

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В Челябинской области очень нужны врачи, монтеры пути и слесари. Об этом говорится в очередном рейтинге востребованности профессий и предлагаемых зарплат согласно мониторингу Контрольно-счетной палаты региона (КСП) за 11 месяцев 2024 года. «КСП продолжает следить за мониторингом изменения коэффициента востребованности профессий и рейтинга предлагаемых заработных плат в Челябинской области. В регионе больше всего нужны врачи, монтеры пути и слесари», — уточнили в КСП. В ведомстве напомнили, что востребованность профессии определяется коэффициентом, который рассчитывается как соотношение числа вакансий к количеству жителей, обладающих этой профессией. Среди рабочих профессий наиболее востребованными стали монтер пути (110%), слесарь по сборке металлоконструкций (106,3%) и электросварщик (104%), среди служащих — врач (521%). Самыми оплачиваемыми специальностями региона стали среди рабочих штабелировщик металла — до 65,6 тысяч рублей, электросварщик — до 65,0 тысяч рублей и монтажник — до 65 тысяч рублей. Среди служащих — врач — до 100 тысяч рублей, инженер-проектировщик — до 95,8 тысяч рублей и педиатр — до 90 тысяч рублей. Практически не востребованы сейчас экономисты, юристы и бухгалтеры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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