Движение трамваев задержали почти на час (архивное фото)
В Екатеринбурге утром 16 декабря полностью встало движение трамваев на улице Малышева, что привело к огромной очереди на остановке в микрорайоне ЖБИ. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«На улице Малышева между Мира и Комсомольской встали все трамваи в оба направления. Задержано движение трамваев №№8, 12 и 13», — сказал собеседник.
Составы не могли доехать до ЖБИ, где ожидали транспорт десятки человек. Всего движение было задержано на 55 минут.
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