15 декабря 2024

«Трамваи стоят»: екатеринбуржцы не могут уехать из ЖБИ. Фото

Екатеринбуржцы не могут уехать из микрорайона ЖБИ из-за вставших трамваев
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение трамваев задержали почти на час (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге утром 16 декабря полностью встало движение трамваев на улице Малышева, что привело к огромной очереди на остановке в микрорайоне ЖБИ. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«На улице Малышева между Мира и Комсомольской встали все трамваи в оба направления. Задержано движение трамваев №№8, 12 и 13», — сказал собеседник.

Составы не могли доехать до ЖБИ, где ожидали транспорт десятки человек. Всего движение было задержано на 55 минут.

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В Екатеринбурге утром 16 декабря полностью встало движение трамваев на улице Малышева, что привело к огромной очереди на остановке в микрорайоне ЖБИ. Об этом URA.RU рассказал читатель. «На улице Малышева между Мира и Комсомольской встали все трамваи в оба направления. Задержано движение трамваев №№8, 12 и 13», — сказал собеседник. Составы не могли доехать до ЖБИ, где ожидали транспорт десятки человек. Всего движение было задержано на 55 минут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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