15 декабря 2024
14 декабря 2024

Актер из Сургута стал лучшим Дедом Морозом России

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Сургутянин победил на съезде Дедов Морозов
Сургутянин победил на съезде Дедов Морозов Фото:

Актер театра «Петрушка» Анатолий Лупашко из Сургута победил на всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске. Сургутянин взял гран-при конкурса.

«Наш Дед Мороз завоевал гран-при !!! Всего в копилке дедушки из „Петрушки“ четыре отличительных награды с 15-го съезда Дедов Морозов и Снегурочек», — говорится на сайте театра.

Новогодние персонажи приехали в Югру из десяти регионов России и Беларуси. Гостям фестиваля демонстрировали развлекательные и конкурсные программы. Участников оценивало детское и взрослое жюри. Съезд прошел сразу на нескольких знаковых локациях Ханты-Мансийска. Среди них парк имени Бориса Лосева, Долина Ручьев и арт-резиденция «На берегу».

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Актер театра «Петрушка» Анатолий Лупашко из Сургута победил на всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске. Сургутянин взял гран-при конкурса. «Наш Дед Мороз завоевал гран-при !!! Всего в копилке дедушки из „Петрушки“ четыре отличительных награды с 15-го съезда Дедов Морозов и Снегурочек», — говорится на сайте театра. Новогодние персонажи приехали в Югру из десяти регионов России и Беларуси. Гостям фестиваля демонстрировали развлекательные и конкурсные программы. Участников оценивало детское и взрослое жюри. Съезд прошел сразу на нескольких знаковых локациях Ханты-Мансийска. Среди них парк имени Бориса Лосева, Долина Ручьев и арт-резиденция «На берегу».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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