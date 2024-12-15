Актер из Сургута стал лучшим Дедом Морозом России

Актер театра «Петрушка» Анатолий Лупашко из Сургута победил на всероссийском съезде Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске. Сургутянин взял гран-при конкурса.
«Наш Дед Мороз завоевал гран-при !!! Всего в копилке дедушки из „Петрушки“ четыре отличительных награды с 15-го съезда Дедов Морозов и Снегурочек», — говорится на сайте театра.
Новогодние персонажи приехали в Югру из десяти регионов России и Беларуси. Гостям фестиваля демонстрировали развлекательные и конкурсные программы. Участников оценивало детское и взрослое жюри. Съезд прошел сразу на нескольких знаковых локациях Ханты-Мансийска. Среди них парк имени Бориса Лосева, Долина Ручьев и арт-резиденция «На берегу».
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