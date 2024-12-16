Идеолог ЕР избежал зачистки в руководстве и подтвердил свой статус

Масштабные изменения в руководстве «Единой России», утвержденные на съезде, подтвердили особое положение 38-летнего Александра Грибова, который вновь вошел в состав Президиума Генсовета, а значит сохранил и усилил свое влияние внутри партии. На это обратили внимание сразу несколько источников URA.RU.
На 22-м съезде, прошедшем 14 декабря, единороссы согласовали сокращение числа членов президиума Генсовета: из 35 членов остались лишь 14. Из шести заместителей секретаря Генсовета остался лишь один — руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев. Остальные заместители секретаря покинули президиум Генсовета, исключение было сделано для Грибова и руководителя ЦИК ЕР Александра Сидякина.
Молодой Грибов, попавший в шорт-лист единороссов, чей статус был подтвержден, внезапно оказался в центре внимания коллег по партии. Однако, как сообщает источник агентства из руководства ЕР, сохранение Грибова в президиуме Генсовета — закономерное и ожидаемое событие.
«Во-первых, он один из немногих в партии, кто прошел все ступени карьерной лестницы — от секретаря первички до зам Генерального секретаря партии. И каждый этап отмечен конкретными делами. Во-вторых, он показал себя хорошим коммуникатором: через него построено эффективное взаимодействие с правительством, к его словам в партии прислушиваются. Кроме того, у него много заслуг внутри ЕР, он один из авторов „Народной программы“ „, — сообщает собеседник URA.RU.
Александр Грибов начал политическую карьеру ещё в 2008 году, избравшись депутатом Ярославской гордумы V созыва. В мае 2012 г. был назначен помощником губернатора Ярославской области Сергея Ястребова по вопросам взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и институтами гражданского общества, а в октябре 2012 года был назначен заместителем губернатора Ярославской области. На тот момент ему было 26 лет.
В 2016 году Грибов избрался в Госдуму и продолжал работу в партии. В июне 2018 года он стал секретарем Ярославского отделения партии, а уже в декабре, на съезде, его назначили идеологическим куратором вместо 46-летнего Евгения Ревенко.
«В состав генсовета партии был избран секретарь Ярославского регионального отделения, депутат Госдумы Александр Сергеевич Грибов. Ему предлагается поручить блок по агитационно-пропагандистской работе», — презентовал решение секретарь генерального совета Андрей Турчак.
Источники отмечают, что Грибов был одним из авторов «Народной программы» ЕР, с которой она победила на выборах в Госдуму в 2021 году, получив 324 из 450 мест. Далее он курировал взаимодействие партии с правительством и администрацией президента.
«У Грибова очень широкий партийный функционал, — поясняет источник агентства в партии. — Помимо всего блока „Народной программы“, он отвечает за работу программной комиссии, работающей по тематике федерального бюджета. Масштаб этой работы, возможно, не пончтен для обывателя, но она очень значительна, что на съезде отметил и лидер партии Дмитрий Медведев».
Оценку работе над бюджетом дал президент России Владимир Путин: «Готовые к запуску национальные проекты, сбалансированный федеральный бюджет — всё это, разумеется, очень важно и значимо. Хочу поблагодарить всех вас за этот общий результат, за совместную работу с участием парламента, Правительства, Администрации Президента, коллег из регионов и других политических партий. Знаю, диалог был непростым, нужно было искать много решений, развязок, доказывать свою позицию».
Сохранив пост в президиуме Генсовета, Грибов подтвердил свой статус и авторитет в «Единой России». Теперь он будет чаще контактировать и руководством партии в лице секретаря Генсовета Владимира Якушева, который сообщил, что затеял реформу ради повышения эффективности этого партийного органа и возможности постоянной и качественной коммуникации со всеми членами президиума.
«Движемся системно, пошагово. У каждого, кто вошел в состав президиума, понятный функционал — он связан с их основной деятельностью. Сокращение состава даст возможность чаще встречаться очно и проговаривать рабочие моменты с каждым лично, решать их намного более оперативно», — объяснял свое решение секретарь Генсовета партии «Единая Россия».
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