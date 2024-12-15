15 декабря 2024

Мэр Челябинска Лошкин ужесточил контроль за жалобами горожан

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин поручил главам районов усилить контроль за жалобами
Алексей Лошкин поручил главам районов усилить контроль за жалобами Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин 16 декабря распорядился усилить контроль за жалобами жителей. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации, глава города поручил вести постоянный анализ обращений.

«Получаю в соцсети сообщения. Не проходит и дня, чтобы я кому-то не отправлял обращения. Ответственным, главам районов и сотрудникам структурных подразделений, напоминаю, я с этой темы контроль не сниму», — заявил Лошкин. Он распорядился ввести постоянный анализ обращений и реагировать на каждое.

Мэр уточнил, что отчетность и анализ ситуации должны вестись еженедельно, в части ситуаций — ежедневно. Он напомнил, что сотрудники структурных подразделений и главы районов ответственны.

«По районам особое внимание буду уделять моментам, где есть рецидив ситуации. Давайте решать так, чтобы работа велась не для отписки», — подчеркнул Лошкин.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин 16 декабря распорядился усилить контроль за жалобами жителей. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации, глава города поручил вести постоянный анализ обращений. «Получаю в соцсети сообщения. Не проходит и дня, чтобы я кому-то не отправлял обращения. Ответственным, главам районов и сотрудникам структурных подразделений, напоминаю, я с этой темы контроль не сниму», — заявил Лошкин. Он распорядился ввести постоянный анализ обращений и реагировать на каждое. Мэр уточнил, что отчетность и анализ ситуации должны вестись еженедельно, в части ситуаций — ежедневно. Он напомнил, что сотрудники структурных подразделений и главы районов ответственны. «По районам особое внимание буду уделять моментам, где есть рецидив ситуации. Давайте решать так, чтобы работа велась не для отписки», — подчеркнул Лошкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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