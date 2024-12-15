Мэр Челябинска Лошкин ужесточил контроль за жалобами горожан

Мэр Челябинска Алексей Лошкин 16 декабря распорядился усилить контроль за жалобами жителей. Как передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в администрации, глава города поручил вести постоянный анализ обращений.
«Получаю в соцсети сообщения. Не проходит и дня, чтобы я кому-то не отправлял обращения. Ответственным, главам районов и сотрудникам структурных подразделений, напоминаю, я с этой темы контроль не сниму», — заявил Лошкин. Он распорядился ввести постоянный анализ обращений и реагировать на каждое.
Мэр уточнил, что отчетность и анализ ситуации должны вестись еженедельно, в части ситуаций — ежедневно. Он напомнил, что сотрудники структурных подразделений и главы районов ответственны.
«По районам особое внимание буду уделять моментам, где есть рецидив ситуации. Давайте решать так, чтобы работа велась не для отписки», — подчеркнул Лошкин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!