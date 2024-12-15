Пермяк Рачунь, чья книга о путешествиях вошла в топ-10, напишет новый роман

Автор романа «Почему Мангышлак», которая входит в топ-10 лучших книг о путешествиях по версии сервиса readrate, Алексей Рачунь планирует выпустить новую книгу. Произведение будет основано на рассказах о путешествиях по уральским рекам. Об этом автор сообщил на творческой встрече в Перми, рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Алендвик».
«Я много путешествую, и по рекам, в том числе. У меня есть очень много фактуры, и я подумал, а почему бы не рассказать о том, как вообще можно использовать реки для досуга. Часть очерков для будущей книги уже написаны, часть начаты, некоторые — только задуманы», — рассказал Рачунь.
Уточняется, что рабочее название новой книги «Риверхоппинг: вскачь по рекам». В нее войдет несколько очерков. Часть очерка «Обретая новый смысл» уже опубликован в журнале «Уральский следопыт», а полностью рассказ появится в журнале «Дружба народов» в начале 2025 года. В произведении автор рассказывает о путешествии по Сылве на дачном теплоходе.
Ранее URA.RU рассказало, что Рачунь провел творческую встречу с читателями в Перми в рамках «Книжного клуба Алендвик». Писатель родился в Пермском крае, становился лауреатом литературных премий. В 2025 готовится к публикации его новая книга «Гляден», написанная в жанре фентези.
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